La celebre pecora Shaun torna protagonista sul grande schermo con "Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a.", una nuova avventura che unisce atmosfere horror e ironia. Il film, in uscita nelle sale italiane il 28 ottobre e distribuito da Lucky Red, vede Shaun affiancata dal fedele cane Bitzer, dal gregge e dal fattore, tutti impegnati in una storia ambientata durante la festa di Halloween. Realizzato in stop-motion dalla rinomata Aardman, il lungometraggio è descritto dalla produzione come un "horror divertente di Halloween per tutta la famiglia", promettendo brividi e risate per grandi e piccini.

La presentazione ufficiale di alcune clip inedite si è tenuta al Giffoni Film Festival, dove i registi Steve Cox e Matthew Walker hanno condiviso dettagli sul progetto e mostrato il pupazzo originale di Shaun, alto meno di dieci centimetri. Cox ha espresso il suo entusiasmo per l'esperienza: "Abbiamo visto 600 bambini farci domande sul film: è un posto splendido per ispirare i ragazzi a parlare di animazione e di cinema. Quanto avrei voluto avere da bambino un Giffoni anche nel Regno Unito." Walker ha aggiunto che l'ispirazione per il film è nata dal loro amore per i film horror. La produzione, tra sviluppo e realizzazione, ha richiesto un impegno di quattro anni di lavoro e nove mesi di riprese, coinvolgendo una vasta squadra di circa 500 persone, tra cui 30-40 animatori e 75 membri della troupe.

Un Halloween tra zucche, misteri e umorismo

La trama di "Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a." si snoda in una fattoria dove Shaun e gli animali si dedicano alla coltivazione di un magnifico campo di zucche in preparazione della grande festa di Halloween. Tuttavia, l'atmosfera festosa è minacciata dall'improvvisa apparizione di una spaventosa creatura pelosa e dalla misteriosa scomparsa del contadino. Sarà compito di Shaun e del suo inseparabile gregge affrontare il mistero, salvare la fattoria e riportare l'ordine, il tutto in un'avventura ricca di suspense e battute. Il film gioca con l'immaginario dei grandi classici dell'horror, includendo omaggi a opere iconiche come "Psycho", il celebre videoclip "Thriller" di Michael Jackson e l'iconografia tradizionale del cinema di genere.

Il team creativo, come spiegato da Cox, ha lavorato con l'intento di "realizzare un horror per famiglie che sia interessante sia per i bambini sia per gli adulti, ma senza mai essere troppo spaventoso", bilanciando sapientemente ogni elemento inquietante con il tipico umorismo che contraddistingue la saga.

L'interazione con il pubblico del Giffoni Film Festival ha coinvolto attivamente i giovani giurati Elements +6, bambini dai sei ai dieci anni, che hanno assistito all'anteprima di alcune scene e si sono confrontati direttamente con i registi. Questa esperienza, giudicata da Cox come estremamente fruttuosa per la sincerità e le domande ricevute, contribuisce a mantenere il film fedele allo spirito originale, familiare e trasversale, del personaggio nato dagli studi Aardman.

L'arte della stop-motion e la collaborazione Aardman

"Operazione Z.u.c.c.a." rappresenta il terzo lungometraggio dedicato a Shaun, seguendo le precedenti avventure nello spazio e in città, e mantiene fedelmente la distintiva tecnica della stop-motion che ha caratterizzato l'intera saga. La lavorazione, che ha compreso quattro anni di sviluppo e nove mesi di riprese presso gli studi Aardman alle porte di Bristol, ha beneficiato di una "collaborazione consolidata nel tempo". Numerosi membri del team avevano già lavorato insieme su altre produzioni della casa, garantendo una sinergia efficace. Matthew Walker, già sceneggiatore e storyboard artist, ha debuttato alla regia di un lungometraggio della saga dopo aver maturato una vasta esperienza su sette stagioni della serie televisiva.

L'attenzione artigianale, evidente nella costruzione degli oggetti di scena e nella realizzazione del pupazzo originale di Shaun mostrato ai bambini durante il festival, continua a distinguere l'offerta Aardman, unendo tradizione e innovazione digitale nel panorama del cinema di animazione internazionale.

L'appuntamento per il pubblico italiano è fissato per il 28 ottobre, data in cui "Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.u.c.c.a." arriverà finalmente nelle sale, promettendo una nuova, spaventosa ma sempre ironica, avventura per tutta la famiglia.