L'Arena in piazza Cavour ad Ancona si prepara a vivere un'estate ricca di grandi eventi musicali e culturali. Tra luglio e agosto 2026, il cuore della città marchigiana sarà animato da una serie di appuntamenti che culmineranno in cinque concerti di spicco, parte del Flame Festival.

La rassegna musicale prenderà il via il 25 luglio con i Subsonica, che inaugureranno il palco con il loro tour 'Terre Rare 96-26'. Seguiranno le esibizioni di Francesco Gabbani il 29 luglio, il Grupo Compay Segundo il 30 luglio, Emma il 1 agosto con 'Emma Live 2026', e Fabio Concato l'8 agosto.

Il programma del festival si arricchisce ulteriormente con la presenza di Eddie Brock il 2 agosto, nell'ambito del suo 'Summer Live Tour'. Il Flame Festival, organizzato da Futura Unisce con il patrocinio del Comune di Ancona, propone un cartellone che spazia dal pop d’autore al rock, dalla canzone d’autore ai suoni world music, con biglietti già disponibili sulle principali piattaforme di vendita.

Prima dell'inizio della serie di concerti, Piazza Cavour ospiterà altri importanti eventi. Il 22 luglio sarà la volta di 'Lauree in piazza', la cerimonia organizzata dall'Università Politecnica delle Marche (Univpm) per celebrare gli studenti che hanno conseguito il titolo nella sessione estiva. Il giorno successivo, il 23 luglio, la piazza accoglierà la 'Maratona per il compleanno dello Iom', una manifestazione promossa dall'Istituto Oncologico Marchigiano.

L'evento celebra il 40° anniversario di attività dell'Istituto e ha l'obiettivo di raccogliere fondi essenziali per l'assistenza domiciliare dei malati oncologici e delle loro famiglie. In quattro decenni, lo Iom ha fornito supporto a oltre 14.000 pazienti.

Ancona 2028: Visione e Impatto degli Eventi

L'assessore comunale ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, ha evidenziato in conferenza stampa a Palazzo del Popolo l'importanza di queste iniziative, sottolineando come "i grandi eventi creano indotto e sono aggregativi". Eliantonio ha rimarcato che Ancona sta vivendo una stagione senza precedenti, caratterizzata da un cambiamento di mentalità in vista della sfida di Ancona 2028. Le aspettative sono alte: "Ci aspettiamo 10mila persone più quelle che vivranno da fuori l’arena gli eventi e troveranno un corso con arredi nuovi e piazza della Repubblica tornata vivibile".

L'Arena di Piazza Cavour è stata concepita per ospitare un pubblico numeroso, con una capacità stimata tra le 2.000 e le 3.000 persone, a seconda della configurazione dei posti, che potranno essere in piedi o a sedere. La scelta di questa piazza come sede degli eventi è stata motivata, come spiegato dall'assessore Eliantonio, dalla sua natura di "luogo simbolo della città e naturale punto di aggregazione urbana", grazie alla sua conformazione, all'ottima accessibilità e alla vicinanza ai principali assi viari e ai servizi pubblici. Alla presentazione hanno partecipato anche l'assessore all'università Marco Battino e gli organizzatori dei concerti, a testimonianza del sostegno istituzionale e organizzativo.