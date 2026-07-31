Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island da dodici anni, ha ripercorso il successo del reality Mediaset, che dal suo esordio nel 2014 è diventato un appuntamento fisso dell'estate televisiva. L'edizione 2026 ha segnato un traguardo importante, con ascolti record e un coinvolgimento del pubblico che ne conferma la formula vincente. Bisciglia ha sottolineato come il programma sia uno specchio della realtà, elemento chiave della sua popolarità.

Risultati e motivi del successo

Il conduttore ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti, affermando che il percorso del programma "dal 2014 a oggi è incredibile".

L'ultima puntata dell'edizione 2026 ha toccato un picco del 35,5% di share, il valore più alto mai registrato. Anche la penultima serata ha stabilito un record in termini assoluti, con ben 4,4 milioni di spettatori. Bisciglia attribuisce questo successo trasversale a una combinazione di fattori: la meticolosa scelta delle coppie, l'impegno degli autori, la cura di Raffaella Mennoia e il fondamentale sostegno di Maria De Filippi. "Temptation Island è realtà", ha dichiarato, "a volte espressa in maniera esagerata, ma è una realtà in cui il pubblico si immedesima".

Il ruolo di Bisciglia e i progetti futuri

Nell'edizione 2026, Filippo Bisciglia ha mostrato un coinvolgimento ancora più profondo, evolvendo chiaramente dal ruolo di narratore a quello di conduttore.

"Il ruolo di narratore poteva andare bene all'inizio di questo viaggio", ha spiegato, "ma ora sono un conduttore con un sogno: avere un programma in studio, magari un game show. Sarei pronto anche subito". Ha inoltre ribadito la coerenza del suo approccio nel tempo, sottolineando di aver "sempre messo il cuore" in tutte le edizioni, smentendo qualsiasi cambiamento nel suo comportamento. Terminata la stagione televisiva di successo, Bisciglia si dedicherà al teatro. Il 13 novembre debutterà a Torino con lo spettacolo "Prima della prima - Il mio viaggio nei sentimenti", un'opera che, pur non essendo incentrata su Temptation Island, conterrà elementi autobiografici.

I dati di ascolto dell'edizione 2026

L'edizione 2026 di Temptation Island ha evidenziato una crescita costante negli indici di ascolto. La puntata trasmessa il 27 luglio ha catturato l'attenzione di 4.390.000 spettatori, raggiungendo un notevole 34% di share, il miglior risultato stagionale del programma. Il percorso ascendente era iniziato con un debutto al 27,6% di share, per poi salire al 30,3% a metà luglio e successivamente al 31,6%, culminando nel picco del 34%. Questi dati confermano Temptation Island come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e apprezzati dell'intera programmazione estiva italiana, dominando la prima serata e stabilendo nuovi record di ascolto per l'anno.