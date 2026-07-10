Torino celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con un evento speciale intitolato "Marilyn 100". L'iniziativa, ospitata presso la suggestiva Pista 500, lo spazio espositivo situato sul tetto del Lingotto, rende omaggio alla figura iconica dell'attrice hollywoodiana. Questo appuntamento coinvolge artisti e pubblico in una serie di installazioni, mostre e attività dedicate a ripercorrere il mito intramontabile della diva.

Il percorso espositivo si articola in un viaggio attraverso la carriera e il mito di Marilyn Monroe, presentando opere d'arte, fotografie storiche e materiali spesso inediti.

Tra le installazioni di maggiore rilievo, spicca una ricca selezione di scatti che documentano i momenti salienti della vita dell'attrice, affiancati da contributi di artisti contemporanei che offrono nuove interpretazioni della sua immagine. La manifestazione si inserisce nel più ampio calendario delle celebrazioni internazionali dedicate ai cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, evidenziando il profondo legame tra il mondo del cinema e la cultura popolare.

Il tributo a Marilyn Monroe alla Pista 500

La Pista 500, lo spazio culturale unico situato sul tetto del Lingotto di Torino, si trasforma in una galleria a cielo aperto per accogliere installazioni che esplorano diversi linguaggi artistici, dalla fotografia alla scultura.

Il percorso espositivo si snoda lungo la storica pista automobilistica, offrendo ai visitatori una prospettiva inedita sulla figura di Marilyn Monroe attraverso materiali provenienti da archivi internazionali e collezioni private. L'iniziativa prevede inoltre un programma di incontri tematici e laboratori aperti al pubblico, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'attrice e del suo indelebile impatto nella storia del cinema mondiale.

La Pista 500: un connubio tra storia e arte

La Pista 500 non è solo un luogo di celebrazione per "Marilyn 100", ma è di per sé un significativo spazio espositivo e culturale situato sul tetto del Lingotto di Torino. Nata dalla sapiente riqualificazione della storica pista di collaudo Fiat, questa location ospita oggi con regolarità mostre d'arte contemporanea, installazioni innovative ed eventi culturali di risonanza.

Offre un punto di incontro privilegiato tra arte, la ricca storia industriale della città e le espressioni più attuali dell'innovazione. L'accesso alla Pista 500 permette ai visitatori di percorrere un luogo simbolo della città, immergendosi in un contesto che fonde in maniera armoniosa la memoria storica con la più vibrante creatività contemporanea.