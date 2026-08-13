La celebre cantante internazionale Amii Stewart si prepara a festeggiare i suoi cinquant'anni di carriera musicale con una partecipazione di spicco allo Spoltore Ensemble 2026. L'artista, che ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale dagli anni Settanta a oggi, condividerà le sue riflessioni sui successi passati e sulle prospettive future. L'appuntamento, inserito nel ricco programma della rassegna abruzzese, non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione di dialogo con il pubblico e le nuove generazioni di musicisti.

Durante l'incontro, Stewart ripercorrerà il percorso che l'ha portata alla fama mondiale, evidenziando l'importanza di rimanere autentici pur abbracciando l'evoluzione costante. «Sono passata attraverso decenni di musica e di cambiamenti culturali, restando sempre in ascolto del presente», ha dichiarato. L'artista americana ha espresso gratitudine per le numerose collaborazioni che hanno costellato la sua lunga carriera, ribadendo come «la musica sia sempre stata un ponte tra culture differenti». Al centro del suo intervento anche temi cruciali come l'inclusività e il sostegno a progetti educativi dedicati ai giovani, ai quali la cantante attribuisce un «ruolo cruciale per il futuro dell’arte».

Il Concerto a Spoltore e le Nuove Sfide Artistiche

L'esibizione di Amii Stewart allo Spoltore Ensemble si inserisce in una programmazione variegata che vedrà protagonisti anche artisti del calibro di Nicola Piovani. La cantante porterà sul palco una selezione dei suoi successi più iconici, affiancati da arrangiamenti inediti che testimoniano la sua continua volontà di sperimentazione. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio musicale che spazia attraverso generi diversi, dalla disco music internazionale ai brani più recenti, nei quali Stewart affronta anche tematiche sociali attuali.

Nel corso dell'incontro, Stewart dedicherà ampio spazio al racconto delle sue esperienze personali e professionali, illustrando come si sia costantemente reinventata per mantenere viva la propria ispirazione.

«Non ho mai rinunciato alla curiosità, che considero la chiave principale per restare vitali nel mondo della musica», ha affermato. L'artista menzionerà inoltre diversi progetti in cantiere, volti a rafforzare il dialogo tra la musica leggera e la musica sinfonica, oltre alla sua partecipazione a iniziative culturali destinate a comunità locali e internazionali.

Amii Stewart: Un Ponte tra Tradizione e Innovazione

Nata a Washington D.C., Amii Stewart ha raggiunto la notorietà mondiale con brani come la celeberrima «Knock on Wood» negli anni Settanta. Da quel momento, la sua carriera si è sviluppata tra Stati Uniti ed Europa, con una particolare attenzione alla scena musicale italiana. Nel corso degli anni, Stewart ha collaborato con grandi musicisti e produttori, espandendo il proprio repertorio dalla dance al soul, passando per il pop e il teatro musicale.

Oltre al suo riconosciuto ruolo di interprete, Stewart si è fatta promotrice di progetti educativi e filantropici, sostenendo attivamente la formazione musicale dei giovani in diverse realtà internazionali. L'impegno di Stewart nei confronti della musica come strumento di crescita personale e collettiva trova piena testimonianza nell'entusiasmo con cui affronta ogni nuova sfida: «Non esiste fine nella crescita artistica: ogni giorno può essere un nuovo inizio». L'artista rinnova così il suo profondo legame con il pubblico italiano, che da sempre le riconosce competenza, umanità e un inesauribile spirito innovativo.