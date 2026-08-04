Cinemambiente in Valchiusella si prepara ad accogliere la sua seconda parte, un atteso ritorno per l'ottava edizione della rassegna itinerante dedicata ai cruciali temi dell'ambiente e della sostenibilità. L'evento, che animerà la Valchiusella da giovedì 6 a domenica 9 agosto, coinvolgerà attivamente i comuni di Brosso, Valchiusa, Issiglio e Vistrorio. Dopo il notevole successo della prima fase, caratterizzata da una partecipazione in costante crescita alle attività diurne e da una media di oltre 200 spettatori per le coinvolgenti proiezioni serali, il festival è pronto a offrire un nuovo, ricco programma.

Questo include passeggiate immersive, laboratori didattici, incontri stimolanti, performance artistiche e, naturalmente, cinema all'aperto, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la cultura ambientale nel territorio.

Il Dettagliato Programma del Secondo Weekend

La seconda parte della rassegna prenderà il via giovedì 6 agosto nel comune di Brosso. La giornata si aprirà con la suggestiva passeggiata letteraria intitolata "Foto ricordo", un'occasione per esplorare il territorio attraverso la narrazione. Seguirà il laboratorio per bambini "Investigatori della natura", pensato per avvicinare i più giovani al mondo naturale. La mattinata sarà arricchita dall'incontro con la poetessa Laura Fusco, nota per il suo impegno come protagonista della campagna di Greenpeace Italia "Aggiungiamo bellezza al mare".

La serata culminerà con la proiezione del film "Time and Water" di Sara Dosa, un'opera che sarà introdotta e commentata dal docente dell’Università di Torino Michele Freppaz.

Il programma proseguirà venerdì 7 agosto a Valchiusa. Qui, l'attenzione sarà rivolta all'inaugurazione del "Sentiero della Fenice", un percorso simbolico dedicato alla rigenerazione di un'area boschiva colpita da recenti incendi, sottolineando l'importanza della resilienza ambientale. Non mancheranno attività dedicate ai bambini, pensate per stimolare la loro curiosità e il rispetto per la natura. La serata si concluderà con la proiezione del classico d'animazione "Bambi. Una vita nei boschi", un racconto intramontabile che esplora il rapporto tra gli animali e il loro habitat.

Sabato 8 agosto, la rassegna si sposterà a Issiglio, dove il focus sarà sulla biodiversità. I partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata nella Cerreta, un'opportunità per scoprire la ricchezza degli ecosistemi locali. Saranno inoltre proposti laboratori e incontri specifici, tutti dedicati alla fondamentale tutela degli ecosistemi e alla conservazione delle specie. La serata sarà interamente dedicata al film d'animazione "Sauvages" di Claude Barras, un'opera che promette di affrontare tematiche ambientali con un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Conclusione e Impegno per l'Ambiente

La rassegna Cinemambiente in Valchiusella giungerà al suo epilogo domenica 9 agosto a Vistrorio.

La giornata finale sarà interamente dedicata all'approfondimento del complesso rapporto tra uomo e natura. Tra gli appuntamenti in programma, spicca l'incontro con il rinomato micologo Nicolò Oppicelli, che offrirà spunti di riflessione sul mondo dei funghi e il loro ruolo negli ecosistemi. La serata di chiusura vedrà la proiezione serale di "Fungi: The Web of Life", un documentario che esplora la rete vitale creata dai funghi, preceduto dal cortometraggio "Wrought".

In sintesi, Cinemambiente in Valchiusella si conferma come un'importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali. Attraverso un programma diversificato che include attività rivolte a diverse fasce di pubblico – dai bambini agli adulti – e una costante valorizzazione del territorio della Valchiusella, il festival contribuisce attivamente a promuovere una maggiore consapevolezza e un impegno concreto verso la sostenibilità e la protezione del nostro patrimonio naturale. L'evento non è solo una vetrina cinematografica, ma un vero e proprio catalizzatore di idee e azioni per un futuro più verde.