L'artista e attivista Emma Shapiro ha denunciato Meta (Instagram) per la rimozione del suo account @nipeople. Il progetto "Exposure Therapy" (2017) combatte la censura dei corpi femminili online. L'account è stato chiuso a dicembre 2025 dopo un video con adesivi raffiguranti capezzoli, senza possibilità di contestazione. Lo studio legale Avant-Garde Lawyers (AGL) ha presentato reclamo alla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) in Spagna, sostenendo che Meta abbia violato il Digital Services Act (DSA) europeo. La chiusura ha colpito un progetto artistico sui pregiudizi di genere nella moderazione online.

Censura algoritmica e impatto sull'arte

Il progetto "Exposure Therapy" di Shapiro denuncia la sessualizzazione e la censura dei capezzoli femminili, spesso etichettati come "pornografici", a differenza di quelli maschili. La sospensione dell'account ha cancellato anni di lavoro e sensibilizzazione, compromettendo visibilità e comunità online. Shapiro ha sottolineato come la censura sessista del capezzolo femminile sui social media sia solo la punta dell’iceberg della disuguaglianza di genere.

Il reclamo alla CNMC testa l'applicazione del DSA nel rapporto tra piattaforme e artisti. AGL ha evidenziato come la sospensione di Shapiro, basata su un generico criterio di "account integrity", sia avvenuta senza specificità.

La perdita di un account, come sottolineato da AGL, può significare per un artista la perdita di anni di lavoro, pubblico, reddito e visibilità.

Libertà d'espressione e algoritmi: il dibattito

Un ampio dibattito è sorto: "Quando gli algoritmi silenziano l’arte, cosa succede alla libertà degli artisti?". Avant-Garde Lawyers sostiene che la moderazione algoritmica può eliminare contenuti e chiudere spazi creativi, incentivando l'autocensura e privando gli artisti di opportunità e reddito. Il caso di Emma Shapiro sollecita una riflessione sul ruolo dei regolamenti digitali europei in merito a moderazione, trasparenza e tutela della libertà artistica nell'era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale.