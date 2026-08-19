Un evento teatrale unico, ideato dalla compagnia Chille de la Balanza, rende omaggio a Dino Campana, il celebre poeta originario di Marradi. Lo spettacolo si svolge proprio nei luoghi che hanno profondamente segnato la vita e l'ispirazione dell'autore dei Canti Orfici, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e significativa. L'iniziativa, che si tiene a Marradi, in provincia di Firenze, coinvolge attivamente il territorio, trasformandolo in un palcoscenico naturale per la memoria del poeta.

L'omaggio a Dino Campana e il suo legame con Marradi

La rappresentazione teatrale è stata concepita per prendere vita nei luoghi simbolici della biografia di Campana, permettendo agli spettatori di connettersi direttamente con l'ambiente che nutrì la sua creatività. La scelta di Marradi come scenario principale non è affatto casuale: fu qui che Dino Campana nacque e trascorse una parte fondamentale della sua esistenza, traendo ispirazione per molte delle sue composizioni poetiche più celebri. La compagnia Chille de la Balanza, rinomata per le sue produzioni che valorizzano figure storiche e letterarie, propone così un viaggio artistico che fonde in modo armonico il teatro, la letteratura e il territorio.

Questo approccio mira a far rivivere non solo le parole del poeta, ma anche l'atmosfera e il contesto che le hanno generate, creando un ponte tra passato e presente attraverso la potenza della performance.

Chille de la Balanza: teatro, memoria e territorio

La compagnia Chille de la Balanza, fondata a Firenze nel 1973, si distingue per il suo impegno costante nella promozione della memoria storica e sociale. Attraverso progetti innovativi, la compagnia coinvolge spesso luoghi di grande significato e affronta temi legati alla cultura e all'identità. Le sue attività spaziano dagli spettacoli teatrali a laboratori e altre iniziative culturali, tutte orientate a valorizzare la storia locale e i suoi protagonisti.

L'evento dedicato a Dino Campana si inserisce perfettamente in questa missione, rappresentando una delle molteplici iniziative che la compagnia dedica alla riscoperta di figure cardine della letteratura italiana. Particolare enfasi viene posta sul rapporto indissolubile tra l'autore e il suo territorio d'origine. Lo spettacolo a Marradi non è solo un tributo, ma anche un tassello di un più ampio percorso di promozione culturale che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale e a mantenere viva la memoria di Campana attraverso l'arte del teatro, garantendo che il suo lascito poetico continui a risuonare e a ispirare le nuove generazioni.