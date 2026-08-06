Francesco Guccini, celebre cantautore italiano, poeta, scrittore e intellettuale morto a Pavana il 6 agosto all'età di 86 anni, ha intrapreso a partire dagli anni Novanta una feconda "seconda vita" come narratore. Ha trasformato i luoghi della sua infanzia e le parole della tradizione in un'apprezzata produzione letteraria. L'Appennino tosco-emiliano, con particolare riferimento a Pavana, paese d'origine della sua famiglia materna, è diventato il fulcro della sua ispirazione narrativa. Tra i suoi titoli più significativi si ricordano “Cròniche epafàniche” (1989), “Vacca d’un cane” (1994) e “Tralummescuro” (2019).

Guccini ha inoltre scritto romanzi gialli in collaborazione con Loriano Macchiavelli, incentrati sul personaggio del maresciallo Benedetto Santovito. La sua opera si completerà con l'uscita postuma, a settembre per Giunti Editore, del suo ultimo romanzo, “Calde le pere!”.

Radici narrative tra Appennino e memoria

Il percorso narrativo di Guccini fu profondamente radicato nella memoria e nel territorio. L'autore seppe intrecciare la propria vicenda personale con la memoria collettiva e l'invenzione, dando vita a un corpus letterario che affondava le radici nella cultura contadina dell'Appennino. Nei suoi testi, alternò sapientemente l'italiano letterario al parlato quotidiano e al dialetto emiliano, contribuendo a preservare un prezioso patrimonio linguistico.

La sua dedizione alla cultura popolare si espresse anche nella curatela di raccolte lessicali come il “Dizionario delle cose perdute” e il “Nuovo dizionario delle cose perdute” (2014). Tra i suoi volumi figurano inoltre “Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto” (2015) e “Storie liete, fiabe nere e tempi andati” (2021), arricchiti dalle illustrazioni di Franco Matticchio.

Il romanzo postumo e le opere recenti

“Calde le pere!” si configura come l'ultimo capitolo della ricca produzione narrativa di Guccini e verrà pubblicato postumo a settembre da Giunti Editore. Tra le sue opere più recenti, già edite o di prossima uscita, si annoverano “Romeo e Giulietta 1949” (ottobre 2025), un romanzo di formazione ambientato nell’Italia del dopoguerra, e “Così eravamo: Raccolta” (2024), una collezione di cinque racconti che rievocano la sua giovinezza.