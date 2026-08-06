Nel Val di Noto è stata presentata una innovativa story map digitale che ricostruisce il sisma del 1693, il sisma più potente in Sicilia negli ultimi mille anni. L'iniziativa offre un percorso interattivo tra storia, geografia e memoria, rendendo accessibili dati e testimonianze sugli effetti del cataclisma che colpì la regione oltre tre secoli fa.

Uno strumento digitale per memoria e prevenzione

La story map è stata realizzata per consentire agli utenti di esplorare, tramite mappe, immagini e documenti storici, le conseguenze del sisma che devastò numerosi centri del Val di Noto.

Il terremoto, avvenuto nel gennaio 1693, causò migliaia di vittime e la distruzione di interi paesi, lasciando un segno profondo nella storia e nell’urbanistica della Sicilia sud-orientale. L’obiettivo del progetto è favorire la conoscenza e la consapevolezza del rischio sismico, coinvolgendo scuole, cittadini e istituzioni nella prevenzione.

L’impatto del sisma e il barocco siciliano

Il terremoto del 1693 rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia siciliana. Le ricostruzioni storiche attestano che la scossa principale fu seguita da numerose repliche e da un maremoto che aggravò i danni. La successiva ricostruzione delle città colpite diede vita al barocco siciliano, stile che ancora oggi caratterizza molti centri del Val di Noto.

La story map offre la possibilità di consultare testimonianze d’epoca e dati scientifici, fornendo una panoramica dettagliata sulle trasformazioni del territorio dopo il sisma.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra enti locali, istituzioni culturali e centri di ricerca, con l’intento di valorizzare la memoria collettiva e promuovere la prevenzione dei rischi naturali attraverso strumenti innovativi e accessibili a tutti.