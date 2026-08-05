Il cartellone artistico della 732ª Perdonanza Celestiniana è stato ufficialmente presentato a L'Aquila, città che nel 2026 detiene il prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura. L'evento, che si preannuncia come uno dei momenti culminanti dell'anno aquilano, animerà la città dal 23 al 30 agosto con un programma variegato e di alto profilo. Tra i protagonisti più attesi che calcheranno i palchi della manifestazione figurano nomi di spicco del panorama musicale e dello spettacolo italiano, come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, il rapper Geolier, il comico e attore Alessandro Siani e il celebre trio de Il Volo.

Una delle principali novità di questa edizione è la serata inaugurale, intitolata "La Forza del Perdono", che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 in prima serata il 23 agosto. L'appuntamento televisivo, condotto da Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi, si svolgerà sul suggestivo palco allestito di fronte alla maestosa Basilica di Collemaggio, simbolo della Perdonanza.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Palazzo Margherita, il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento degli incendi che in questi giorni stanno interessando il territorio aquilano.

Daniele ha voluto sottolineare la resilienza storica della città, affermando che "Questa città ha dimostrato con la sua storia di saper affrontare molte situazioni di emergenza", un messaggio di forza e speranza in un momento delicato.

Il programma degli eventi e gli artisti in scena

Il calendario della Perdonanza 2026 è denso di appuntamenti che spaziano tra musica, teatro, danza e spettacoli diffusi, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Dopo la grande apertura televisiva, il programma proseguirà con eventi di rilievo:

Il 24 agosto , la storica Scalinata di San Bernardino sarà la cornice del Galà della Danza, un appuntamento che promette eleganza e arte coreutica.

, la storica sarà la cornice del Galà della Danza, un appuntamento che promette eleganza e arte coreutica. Il 25 agosto , il Teatro del Perdono ospiterà l'esibizione di Geolier , l'artista napoletano che ha conquistato le classifiche musicali, richiamando in particolare il pubblico più giovane.

, il ospiterà l'esibizione di , l'artista napoletano che ha conquistato le classifiche musicali, richiamando in particolare il pubblico più giovane. Il 26 agosto , sempre a San Bernardino , sarà la volta di Alessandro Siani con il suo spettacolo "Fake News". Questa giornata sarà interamente dedicata ai bambini e alle famiglie , offrendo momenti di divertimento e riflessione.

, sempre a , sarà la volta di Alessandro Siani con il suo spettacolo "Fake News". Questa giornata sarà interamente dedicata ai , offrendo momenti di divertimento e riflessione. Il 27 agosto , il centro storico de L'Aquila si trasformerà in un grande palcoscenico urbano. Piazze, cortili, chiostri e luoghi monumentali ospiteranno performance itineranti di musica, teatro e danza, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

, il de L'Aquila si trasformerà in un grande palcoscenico urbano. Piazze, cortili, chiostri e luoghi monumentali ospiteranno performance itineranti di musica, teatro e danza, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. A chiudere il ricco cartellone, il 30 agosto, sarà il celebre trio de Il Volo con il "Concerto per L'Aquila". L'esibizione sarà accompagnata dalla Grande orchestra giovanile del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, promettendo un finale di grande impatto emotivo e musicale.

La serata inaugurale del 23 agosto vedrà sul palco, oltre ai già citati Morandi e Ranieri, un parterre di stelle che include Marco Masini, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Raoul Bova, Giorgio Pasotti, Edoardo Prati e Luca Violini.

Il cuore pulsante musicale della serata sarà l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, affiancata dai giovani e talentuosi musicisti del Conservatorio 'Alfredo Casella' e dai Cori Riuniti dell'Aquila, a testimonianza del ricco patrimonio musicale del territorio.

L'ideazione, la direzione artistica e musicale dell'intera manifestazione sono state affidate a Leonardo De Amicis. De Amicis ha evidenziato la filosofia alla base della costruzione del programma: "Abbiamo costruito un cartellone che unisce grandi eventi, qualità artistica e partecipazione popolare". Ha inoltre sottolineato come la diretta su Rai 1 sia strategica per trasformare il profondo messaggio del Perdono in "un grande racconto televisivo", ampliandone la risonanza a livello nazionale.

L'Aquila: Capitale italiana della Cultura 2026

La Perdonanza Celestiniana si inserisce in un anno di particolare rilevanza per la città di L'Aquila, insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2026. Questo riconoscimento, conferito dal Ministero della Cultura, premia le città che si distinguono per l'eccellenza nella promozione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, artistico e storico. La designazione comporta la realizzazione di un vasto programma di progetti e iniziative culturali che non solo coinvolgono attivamente l'intera comunità locale, ma mirano anche ad attrarre un significativo numero di visitatori da ogni parte del territorio nazionale, consolidando il ruolo de L'Aquila come centro propulsore di cultura e arte.