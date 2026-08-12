Una straordinaria affluenza di pubblico ha caratterizzato il toccante omaggio musicale dedicato al compianto Franco Battiato, svoltosi sull’Altopiano dell’Argimusco, nei pressi di Montalbano Elicona. L’evento, intitolato ‘Battiato Tribute – L’alba dentro l’Eterno’, ha rappresentato uno dei momenti più significativi e attesi dell’ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. La serata si è svolta nell’altare naturale della specola megalitica, un luogo particolarmente caro al cantautore catanese, che proprio qui aveva scelto di ambientare il suo ultimo progetto visivo, sottolineando il legame profondo e ispiratore tra l'artista e questo sito di grande suggestione.

Un omaggio musicale tra spiritualità e partecipazione

La produzione di questo memorabile tributo ha visto la proficua collaborazione tra la direzione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, il Comune di Montalbano Elicona e la proprietà dell’area, guidata da Gaetano Santoro. Sul suggestivo palco naturale dell'Argimusco si sono esibiti con maestria il Coro Lirico Siciliano e la Formazione Orchestrale Residente, sotto la sapiente guida del Maestro Francesco Costa. I solisti Alberto Munafò, Emanuele Collufio e Pietro di Paola hanno interpretato con grande sensibilità alcune delle composizioni più rappresentative e amate di Battiato, riuscendo a restituire al pubblico presente l'intrinseco carattere spirituale e visionario della sua musica.

L’entusiasmo vibrante dei presenti ha raggiunto il culmine, trasformando la parte finale dell’esibizione in una grande e spontanea danza collettiva sotto il cielo stellato, un segno tangibile della forte partecipazione emotiva e del profondo coinvolgimento suscitato dall'evento.

Il Festival prosegue tra i luoghi simbolo della Sicilia

Dopo il grande successo riscosso a Montalbano Elicona e nelle precedenti tappe che hanno già animato l'isola, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra prosegue il suo ricco e variegato percorso artistico, toccando alcuni dei siti più iconici e affascinanti della Sicilia. Tra gli appuntamenti di rilievo ancora in programma, figurano l’attesissimo ‘Hans Zimmer Tribute’ che farà tappa al Teatro Greco di Tindari e successivamente al prestigioso Teatro Antico di Taormina.

La rassegna proporrà inoltre il grande omaggio sinfonico corale ‘Love Morricone’, dedicato al Maestro Ennio Morricone, e le suggestive atmosfere di ‘Elements of Light’, un tributo al minimalismo del compositore Ludovico Einaudi. La grande musica sacra prenderà vita con la rappresentazione del Requiem di Mozart, in scena in diverse location storiche di grande pregio, fino al solenne epilogo lirico che vedrà la messa in scena della celebre opera Cavalleria Rusticana al Teatro Greco Romano di Catania. Il Festival si conferma così un punto di riferimento culturale di primaria importanza per la valorizzazione della grande musica e del prezioso patrimonio storico-archeologico siciliano, coinvolgendo artisti di calibro internazionale e un pubblico sempre più ampio e partecipe.