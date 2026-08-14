La rockstar americana Marilyn Manson fa il suo atteso ritorno sulla scena musicale con l’uscita di ‘One Assassination Under God – Chapter 2’, pubblicato oggi per Nuclear Blast. Questo nuovo e significativo lavoro discografico giunge a distanza di due anni dal suo predecessore, il primo capitolo, e segna una tappa cruciale nella carriera dell’artista. L’album, composto da nove tracce, si distingue per un’impronta decisamente più cinematografica e una struttura più compatta, arricchita da numerosi e profondi riferimenti alla letteratura e alla pittura.

La chiusura del disco è affidata a un lungo spoken word presente nel brano finale ‘Enantiomorph’, un momento di intensa riflessione in cui Manson si interroga sulla propria identità artistica e sulla sua resilienza di fronte alle avversità.

La vendetta e la trasformazione artistica

In netto contrasto con il primo capitolo, che aveva simboleggiato la rinascita di Manson, questo secondo lavoro si concentra in maniera preponderante sul tema della vendetta. L’artista stesso ha chiarito come il disco rappresenti una fase di profonda evoluzione personale e artistica, con testi che esplorano la sopravvivenza e la capacità di resistere alla distruzione. Le atmosfere musicali si presentano più introspettive e malinconiche, caratterizzate dall’uso di strumenti oscuri e da una dinamica vocale che sapientemente alterna momenti sussurrati a esplosioni di maggiore aggressività.

Brani come ‘Front Toward Enemy’ emergono per la loro notevole intensità e durezza, mentre altre composizioni mantengono un tono più raccolto e crepuscolare, contribuendo a un’esperienza d’ascolto variegata e complessa.

L'arte visiva e le performance dal vivo

La poliedrica dimensione artistica di Marilyn Manson trova espressione anche nel campo della pittura: per ciascuna delle tracce che compongono l’album, l’artista ha realizzato un’opera d’arte originale. Queste creazioni sono state raccolte in un boxset a tiratura limitata e sono fruibili anche attraverso un sito web dedicato ai due capitoli. Cliccando sui singoli dipinti, gli ascoltatori hanno l’opportunità di udire la voce di Manson che ne racconta la genesi e il significato più profondo.

Sul fronte delle esibizioni dal vivo, la rockstar ha dimostrato una notevole energia e forma, sia fisica che vocale, durante le tre date italiane dello scorso luglio. Prossimamente, Manson sarà impegnato in una tournée nordamericana al fianco di Rob Zombie, per poi proseguire come headliner con ulteriori concerti negli Stati Uniti in autunno, in occasione delle celebrazioni per i trent’anni di ‘Antichrist Superstar’.

Dettagli produttivi e riferimenti artistici

La produzione di ‘One Assassination Under God – Chapter 2’ è stata curata da Tyler Bates, mentre Tim Skold, storico collaboratore di Manson, è rientrato nella formazione live dopo l’uscita di Bates dall’attività concertistica. È interessante notare che l’album è stato prodotto e registrato contemporaneamente al primo capitolo, suggerendo una continuità concettuale tra i due lavori.

L’artwork di copertina, intitolato ‘Necromancer’, e il dipinto presente sul retro, denominato ‘Cotard’s Syndrome’, sono elementi che rafforzano ulteriormente il legame intrinseco tra la musica e le arti visive, rendendo il progetto un’opera ancora più articolata, personale e ricca di sfumature.