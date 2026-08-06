Il "Siège de Corinthe" di Gioachino Rossini, con la nuova produzione di Davide Livermore, ha debuttato all'Arena di Verona nell'estate 2026. L'allestimento offre un'intensa riflessione sull'arte greca, presentandola come assediata dalla modernità. La serata inaugurale, il 6 agosto 2026, ha arricchito il prestigioso cartellone dell’Arena, storico simbolo culturale di Verona. Livermore ha concepito la regia come tributo all’arte dell'antica Grecia, adottando la prospettiva di una cultura "assediata" dai conflitti attuali. L'intento è "rappresentare il travaglio dell’arte classica in confronto con la contemporaneità", sollevando interrogativi sull’attualità.

La produzione collega la trama dell’opera – l'assedio di Corinto da parte degli Ottomani nel 1459 – con le tensioni odierne tra civiltà e il destino dei patrimoni artistici antichi.

L’allestimento all’Arena di Verona

L'allestimento di Davide Livermore si distingue per la forte componente visiva, con grandi sculture che richiamano l'iconografia greca. Elementi scenici ispirati ai capolavori scultorei ellenistici non solo rimandano alla classicità, ma ne evidenziano l'impatto sull’immaginario europeo. Lo spazio dell’Arena, con la sua storia quasi bimillenaria, esalta la valenza simbolica dello spettacolo, invitando a riflettere sulle minacce alla conservazione del patrimonio culturale. Musicalmente, la direzione affidata a un cast di rilievo ha valorizzato l'energia drammatica e la raffinatezza melodica dell’opera di Rossini.

L'appello di Livermore a proteggere il lascito dell’antica Grecia emerge come filo conduttore tra la vicenda storica e i temi dell’attualità.

Contesto storico e rilevanza

Il "Siège de Corinthe" debuttò nella versione francese a Parigi nel 1826, ispirato alla conquista ottomana di Corinto nel XV secolo. L’opera è celebre per la complessità musicale e il rilievo drammatico dei personaggi, aspetti valorizzati dalla regia di Livermore, che ha attualizzato il senso di perdita e resistenza legato all’assedio di una civiltà. L’Arena di Verona, da oltre un secolo tempio della lirica in Europa, ha ospitato l'allestimento del 2026, inserendolo in una tradizione di alto valore culturale. La produzione sottolinea il dialogo tra il mito del passato e le sfide della modernità artistica e sociale. Le suggestioni della classicità non sono nostalgia, ma strumenti per interrogare, attraverso musica e scena, il ruolo dell'arte di fronte ai profondi cambiamenti storici.