Un legame profondo univa Francesco Guccini a Mondolfo, comune in provincia di Pesaro-Urbino, paese d'origine della moglie, Raffaella Zuccari. Il celebre cantautore, scomparso il 6 agosto 2026 all'età di 86 anni, era solito soggiornare nella cittadina marchigiana, dove risiedevano anche i genitori della consorte, con cui si era unito in matrimonio nel 2011. Il 25 giugno 2022, il Comune di Mondolfo gli conferì la cittadinanza onoraria, un riconoscimento del suo forte legame con il territorio e dei suoi meriti culturali. In quell'occasione, Nicola Barbieri, allora sindaco e oggi consigliere regionale delle Marche, ricordò: “Conservo un ricordo speciale della serata in cui, nel 2022, da sindaco di Mondolfo, ebbi l’onore di conferirgli la cittadinanza onoraria.

Fu un momento che sancì un legame sincero tra Francesco Guccini e Mondolfo, dove aveva scelto di vivere alcuni tra i momenti più importanti della sua vita. Desidero esprimere il mio cordoglio alla moglie Raffaella e alla famiglia”.

Sebbene la storia personale di Guccini avesse intrecciato molteplici territori italiani, Mondolfo rappresentò per lui un luogo di affetti e vita privata, un angolo significativo nella sua biografia.

La scomparsa del gigante della musica italiana

Francesco Guccini si spense la mattina del 6 agosto 2026 nella sua residenza di Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e degli altri familiari. La notizia fu diramata dalla famiglia, che comunicò che, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si sarebbero svolte nei giorni successivi in forma strettamente privata.

Una cerimonia commemorativa pubblica è invece prevista per il mese di settembre. La famiglia e gli amici ricordano Guccini come una figura centrale della musica italiana, sottolineando la riservatezza che sempre contraddistinse le sue scelte di vita privata, anche in occasioni pubbliche importanti come il conferimento della cittadinanza onoraria a Mondolfo.

La comunità di Mondolfo espresse il proprio cordoglio, a testimonianza dell'importanza del legame umano e culturale che Guccini aveva instaurato con il territorio marchigiano, contribuendo a mantenere viva l'identità del paese anche attraverso la forza simbolica della sua presenza.

La carriera e l'eredità artistica

Francesco Guccini nacque a Modena il 14 giugno 1940.

I suoi primi anni, segnati dal trasferimento familiare a Pavana durante la Seconda Guerra Mondiale, e le sue esperienze personali plasmarono una scrittura e una poetica che divennero un punto di riferimento nella canzone d'autore italiana. I suoi esordi musicali avvennero a Bologna, dove iniziò a esibirsi in formazioni da balera. Il debutto discografico risale al 1967 con l'album "Folk beat n. 1", seguito da numerose opere di successo come "Radici" (1972), "Via Paolo Fabbri 43" (1976) e "Guccini" (1983).

Tra le sue canzoni più celebri si annoverano "Cirano", "Quattro stracci", "Vedi cara", "Don Chisciotte" e "La locomotiva". Nel corso della sua carriera, Guccini pubblicò anche romanzi, tra cui l'ultimo, "Vola golondrina", nel 2023.

L'album "L'ultima Thule" (2012) rappresentò la sua ultima produzione di inediti, sebbene in seguito si dedicò a progetti legati a musiche di tradizione. Il suo percorso artistico, profondamente radicato nella memoria personale e collettiva, rimase sempre connesso alle terre che visse e amò, come Mondolfo, dove il cantautore scelse di trascorrere momenti di vita familiare e di raccoglimento, a testimonianza di un'affezione rimasta viva fino ai suoi ultimi anni.