Annunciate le terzine finaliste della quarantunesima edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì 2026. Per la Narrativa: Luigi Nacci "Il tempo dei semplici", Einaudi; Matteo Nucci "Platone – Una storia d'amore", Feltrinelli; Romana Petri "Distanza di sicurezza", Neri Pozza. Per la Poesia: Federico Italiano "Godzilla e altre poesie", Guanda; Isabella Leardini "Maniere nere", Mondadori; Alfredo Panetta "Ndrangheta", Passigli Editori.

La cerimonia di premiazione si terrà il 3 ottobre a Villacidro, Sardegna, con Chiara Buratti e interventi musicali di Erica Mou.

La giuria, presieduta da Anna Dolfi, è composta da Duilio Caocci, Gino Ruozzi, Nicola Turi, Giuseppe Langella, Francesca Sforza, Francesca Serafini, Fabio Stassi e un rappresentante Fondazione Dessì. I vincitori delle due sezioni riceveranno cinquemila euro, gli altri finalisti millecinquecento euro.

Premi Speciali 2026

L'edizione 2026 del Premio Dessì ha assegnato riconoscimenti speciali: il Premio della Giuria a Rosa Oliva; il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna ad Alessandro Cattelan; e il nuovo Premio Speciale della Provincia Medio Campidano, per l'impegno ambientale, a Licia Colò.

Il Premio Dessì: organizzazione e regolamento

Il Premio Letterario Giuseppe Dessì è organizzato dalla Fondazione omonima con il supporto di Assessorato regionale Pubblica Istruzione, Comune di Villacidro, Fondazione di Sardegna e MiC.

Istituito oltre quarant'anni fa per onorare lo scrittore di Villacidro, promuove la narrativa e la poesia italiana contemporanea, affermandosi come evento di spicco nazionale.

Il concorso è aperto a narratori e poeti italiani (opere pubblicate dopo il 31 gennaio 2025). Il regolamento prevede la premiazione di vincitori e due finalisti per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile e la presenza alla cerimonia è obbligatoria. La manifestazione, legata a Villacidro, luogo natale di Dessì, attira vasto pubblico, promuovendo la cultura letteraria e permettendo ai vincitori di apporre la dicitura ufficiale del premio sulle pubblicazioni.