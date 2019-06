Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto apprezzate da tutte le donne le acconciature. Queste saranno perfette non solo nelle giornate al mare, ma anche per lo shopping o per una serata importante.

Nuove chiome

Alcuni parrucchieri hanno proposto delle acconciature molto facili e veloci da realizzare; queste saranno perfette per ogni ragazza che ha sempre poco tempo da dedicare a sé stessa. Su una lunghezza media o medio-lunga sarà perfetto lo chignon messy, il quale sarà ingentilito da una bella treccia laterale; per fissare il tutto basterà un po' di lacca.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà molto amato da tutte le ragazze anche il double bun: per creare quest'ultimo la capigliatura andrà divisa in due e andranno realizzati due chignon molto alti.

Non mancherà nemmeno la famosa coda di cavallo, perfetta in ogni occasione; in questo caso l'elastico dovrà essere ben stretto.

Per avere uno stile molto glamour si potrà optare per il top knot; con quest'ultimo l'acconciatura sarà sempre molto originale. Si potrà anche scegliere di portare la capigliatura sciolta con, ai lati del volto, due treccine molto morbide.

Altre proposte

Nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome lunghe, da adattare nel migliore dei modi a ogni volto. Una capigliatura di questo tipo dovrà essere sempre ben curata, quindi andranno utilizzati sempre dei prodotti adatti. Sui capelli lunghi saranno presenti delle onde molto ampie: queste sono realizzate con il ferro arricciacapelli o semplicemente con dei bigodini. Per completare il tutto ci sarà una frangia molto lunga o meglio conosciuta come "gringe"; quest'ultima si aprirà in mezzo e si trasformerà in un bel ciuffo molto sbarazzino.

Pubblicità

Look di Hilary Duff

Anche l'attrice Hilary Duff sta portando con molta disinvoltura un taglio medio-lungo. La bella Hilary ha solamente tagliato alcuni centimetri della sua chioma: questo fa pensare che a volte basta pochissimo per rinnovare i propri capelli.

Ad esempio può essere realizzata una scalatura molto leggera sulle punte, oppure una frangia a tendina. Anche il balayage creato ad arte aiuterà a regalare molta luminosità al volto e ovviamente anche alla capigliatura.

Dopo aver preso spunto da varie riviste o dalle celebrità, sarà comunque meglio chiedere consiglio anche al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo il lavoro finale sarà sempre di qualità.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano sempre di essere copiate: portare un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019 aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi le lunghe giornate calde e al tempo stesso a essere alla Moda.