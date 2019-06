Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare le protagoniste dei prossimi mesi saranno le chiome corte. Di seguito le ultime novità per non passare mai inosservate.

Nuove chiome

Prima di optare per un taglio corto si dovranno controllare i lineamenti del volto e la texture dei capelli: in questo modo la capigliatura sarà ben valorizzata. Sui capelli mossi sarà perfetto il pixie cut, ideale in ogni occasione. Sull'hairstyle in questione sarà presente un bel ciuffo asimmetrico e in versione XL.

Quest'ultimo potrà essere liscio o spettinato, per avere uno stile molto rock. Anche Kristen Stewart e Katy Perry hanno scelto questa chioma. Su una capigliatura liscia si potrà optare per un long bob: in questo caso la lunghezza del taglio potrà variare da sopra le spalle a leggermente più sotto. Questo haircut potrà essere portato senza nessun problema da tutte le ragazze. Il look in questione è stato usato da Jennifer Lawrence e Barbara Palvin.

Lo short bob potrà essere portato anche più corto del solito e sarà adatto alle chiome lisce. Questo taglio è stato sfoggiato anche da Lucy Hale e Kaia Gerber.

Consigli

Sui capelli ricci si potrà applicare una mousse, in questo modo i vari boccoli saranno ben definiti. Invece, su una chioma liscia sarà meglio utilizzare uno spray 'volumizzante' e la capigliatura sarà molto più corposa. Questi semplici consigli aiuteranno ad avere un hairstyle sempre perfetto.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio, si dovrà scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà molto amato il peach blonde (si tratta di un bel rosa tendente all'arancione). Saranno proposte diverse gradazioni di questo colore. La prima versione sarà un rame, realizzato su una base bionda. Questa proposta sarà perfetta per osare. Poi ci sarà il peach pink: in questo caso sarà presente un mix di rame, rosa e biondo. Una donna 'indecisa' potrà utilizzare uno shampoo colorato, che andrà via dopo alcuni lavaggi.

Questa tonalità potrà essere realizzata su ogni tipo di taglio, però farà più nelle lunghezze medie, quindi attenzione. Per realizzare tutto questo sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo il look sarà sempre stupendo. Le proposte non mancano mai e aspettano di essere subito personalizzate: portare un nuovo taglio di capelli corti nell'estate 2019 potrebbe risultare molto soddisfacente.