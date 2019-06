Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più glamour. In particolare saranno molto gettonate le chiome lunghe: di seguito gli ultimi hairstyle del momento.

Nuove chiome

Molto amate da tutte le ragazze saranno le lunghezze XXL: in questo caso andrà presa in considerazione l'età e la chioma dovrà essere sempre ben curata. Sulle capigliature sarà presente molto volume, in stile anni '70 e '80.

Non mancheranno i boccoli scalati e destrutturati, come quelli che sfoggiava Farrah Fawcett.

Per avere un look molto fresco, si potrà optare per il collarbone cut: la lunghezza di questo hairstyle arriverà alle spalle. Saranno di tendenza anche i capelli lisci con leggere sfilature; in questo caso andranno utilizzati spazzola e phon o la piastra, nonostante il caldo torrido. Per completare questa chioma basterà creare delle frange maxi, molto piene e dal taglio netto: esse copriranno gli occhi, dando uno stile molto misterioso.

Lo stile wavy sarà sempre molto facile da portare e sarà una vera e propria tendenza. Durante il giorno lo stile wavy potrà essere spettinato e selvaggio; alla sera con uno stile retrò sarà invece davvero irresistibile. Da non dimenticare i capelli neo hippie: in questo caso la capigliatura sarà leggermente messy e asimmetrica. Quest'ultimo hairstyle andrà curato perfettamente, applicando dei prodotti anti crespo.

Acconciature

I capelli lunghi potranno essere acconciati sempre in mille modi, per avere un look diverso in ogni occasione.

Di tendenza sarà la mezza coda, scelta anche dalla bella Joan Small. La modella ha pensato di portare perfettamente tutti i capelli indietro e di legarli con un'elastico colorato; oppure si possono lasciare anche alcuni ciuffi svolazzanti ai lati del volto. La prima a portare lo chignon spettinato è stata Meghan Markle, subito seguita anche da altre celebrità.

Anche sul messy bun sono presenti alcune ciocche leggermente mosse, perfette per uno stile molto glamour.

La cantante Jennifer Lopez ha optato per una coda di cavallo alta; si può scegliere anche per una treccia spettinata. Queste acconciature sono ideali per combattere il caldo e l'afa.

Altre proposte

Un'idea molto originale e facile da copiare può essere la bubble ponytail, sfoggiata anche da Kristin Cavallari. Si inizia da una coda alta e poi sui capelli sciolti vanno realizzati vari segmenti: con questa proposta la capigliatura avrà molto più volume.

Per completare nel migliore dei modi uno styling, non possono mancare gli accessori. In questo caso sono presenti i cerchietti, i fermagli a gioiello o con le lettere; le clip possono essere applicate anche una vicina all'altra e in grande quantità.

Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli lunghi per l'estate 2019.