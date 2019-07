Tra le tendenze dell'estate 2019 spiccano i tagli di capelli corti e medi. Questi ultimi sono comodi, freschi e pratici, presentano numerosi vantaggi e sono molto belli da vedere. Sono adatti a chiunque e a qualsiasi età, basta scegliere l'hairstyle giusto. Tra i più gettonati del momento spiccano il caschetto scalato di Nicole Kidman, ma anche il pixie cut.

Pixie Cut e caschetto scalato di moda questa estate

Ci si trova nel bel mezzo di una calda stagione, quindi non c'è niente di meglio che 'darci un taglio' e cambiare look.

Dunque, ecco alcuni tagli di capelli corti molto in voga per l'estate 2019. Si parte dal caschetto il quale è tuttora un must irrinunciabile che ringiovanisce il volto e slancia la figura. Si può portare scalato, come fanno gran parte delle star americane, oppure con una bella frangia sfoltita. Infine, oltre al classico bob, non si può non citare tra i tagli più trendy il pixie cut da sfoggiare in spiaggia con un ciuffo laterale e sbarazzino.

Novità tagli di capelli medi, i trend estivi

Ma la Moda attuale sorride anche ai tagli di capelli medi, perfetti per chi non ama le sforbiciate eccessive.

La nota rivista Elle mette in risalto il look di Nicole Kidman. La star hollywoodiana è apparsa alla sfilata di Armani Privé con semplice taglio medio e scalato con riga centrale. Basta dare un'occhiata alle ultime foto su Instagram della celebre attrice per ammirare la bellezza di questo taglio che risalta maggiormente sui capelli biondi.

I colori estivi più in voga, il Frosted Brown di Kim Kardashian e il Light Rainbow

Per essere sulla cresta dell'onda e per sfoggiare un look in linea con le attuali tendenze, non si può dimenticare il colore.

Perfetto per le più coraggiose e sbarazzine è il 'Light Rainbow'. Si tratta di una colorazione particolare ed anche impegnativa che consiste nel ricreare un bell'arcobaleno sui propri capelli. Parliamo di sfumature delicate e non accentuate, realizzate da Jana Groebe. Si tratta di un balayage coloratissimo, perfetto per chi possiede i capelli biondi ma ideale anche per le castane.

Infine, è molto bello anche il 'Frosted Brown', il castano della duchessa di Cambridge, ossia di Kate Middleton.

Si tratta di una tecnica particolare che offre all'occhio la sensazione di 'capelli illuminati dal sole'. Sulle ciocche castane si susseguono delle delicate sfumature più chiare che spaziano dal castano cioccolato fino ai riflessi biondo miele. Nella foto sottostante, inoltre, si può ammirare la splendida e seguitissima Kim Kardashian con uno dei tagli e colori molto di moda in questo momento: un caschetto medio abbinato al Frosted Brown.