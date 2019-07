In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare è molto amata da tutte le donne la frangetta sfilata: quest'ultima è molto pratica e anche molto versatile. Di seguito le ultime proposte del momento come il bob e il lob.

Nuove chiome

Questo tipo di frangia è molto comoda anche in vacanza, perché può essere acconciata molto velocemente. La versione più gettonata è quella portata da Barbara Palvin: la modella ha optato per la frangia a tendina e sfilata.

La frangia sfilata è perfetta sia sui tagli medi e anche su quelli lunghi; inoltre si può adattare molto facilmente ad ogni tipologia di volto. Su un viso ovale si deve creare una frangetta molto leggera e aperta, mentre invece su quello a triangolo si deve optare per una frangia lunga e super spettinata. Su un volto quadrato è ideale la frangia sfilata: in questo modo i lineamenti verranno addolciti nel migliore dei modi.

Invece su un viso tondo meglio scegliere la versione irregolare e spettinata. Il dettaglio in questione non richiede molta manutenzione, quindi è perfetto per una donna sempre di corsa. La frangia in questione può anche essere portata molto piena e abbinata ai capelli sciolti o a un bel chignon: tuttavia, si può anche aprire la frangetta con la riga in mezzo e creare l'effetto wet con gel o cere. Molto originale anche uno styling mosso, dove sono presenti delle onde molto morbide realizzate con la piastra: questo look è perfetto per un party estivo o una serata in riva al mare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Altre proposte

Molte volte per colpa di una chioma folta non si sa che taglio scegliere: in particolare nelle giornate troppo calde. Di seguito alcuni accorgimenti da seguire, per avere sempre una chioma ben ordinata in ogni momento. Il lob è il taglio del momento ed è portato anche da molte celebrità: questa è una lunghezza a metà tra il lungo e il medio. Sulla capigliatura in questione le punte risultano smussate: la proposta è ideale per chi ha molti capelli, perché li valorizza nel migliore dei modi.

In questo caso un unico accorgimento è quello di trovare un buon equilibrio tra la scalatura e la massa di capelli. Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Altri accorgimenti

Anche sfilare la capigliatura è un modo molto semplice per renderla molto più leggera: inoltre la chioma avrà anche un bel movimento. Per regalare leggerezza all'acconciatura si può optare per una frangia lunga e leggermente scalata: questo dettaglio farà risaltare anche uno chignon o una coda di cavallo.

L'undercut è perfetto sui capelli mossi, ma è anche un taglio molto impegnativo da portare, quindi attenzione. Non va dimenticato il bob, sempre di tendenza in ogni periodo dell'anno: per realizzare gli hairstyle in questione la chioma deve essere ben asciutta, in questo modo la forma risulterà molto più precisa. Le proposte arrivano in ogni momento: questo potrebbe essere il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.