In questo autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto richiesto da tutte le donne lo shaggy bob. Questo hairstyle risulta molto versatile e sbarazzino, inoltre regala anche un twist di eleganza. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Per chi non conoscesse lo shaggy bob si tratta di una lunghezza media. Sull'hairstyle sono presenti molte scalature: quest'ultime sono ideali per regalare un bel movimento alla chioma e per incorniciare il volto.

Sul shaggy bob si può abbinare una frangia molto piena in stile anni '70 o un ciuffo molto lungo. Il caschetto mosso è sempre molto amato anche dalle celebrità e loro sono perfette per prendere l'ispirazione per una chioma tutta nuova. La cantautrice Taylor Swift ultimamente porta i capelli mossi e questi risultano più corti sul davanti e lunghi dietro: per completare il tutto Taylor ha creato una frangia scalata e molto lunga.

Invece la cantante Kesha ha scelto uno stile anni '70 dove lo Shaggy bob è abbinato a una frangia asimmetrica. Anche molte star italiane sfoggiano il caschetto e tra queste c'è anche Alessandra Amoroso: la cantante porta la capigliatura con una frangia corta e voluminosa.

Tagli corti

Alcuni giorni fa sul red carpet degli Emmy Awards hanno sfilato le chiome corte più belle di sempre. Queste star hanno lanciato una nuova Moda, perfetta per le donne di ogni età.

Maisie Williams ha sfoggiato un bob molto corto: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto l'orecchio. Per completare il tutto Maisie ha optato per una frangia molto leggera e super sfilata. Per quanto riguarda la tonalità l'attrice ha pensato bene di abbandonare il colore rosa scegliendo il castano cioccolato. Un'altra tendenza da non perdere assolutamente è la capigliatura cortissima di Eliza Scanlen: l'attrice di Babyteeth ha optato per un bel pixie cut con il micro ciuffo laterale. Inoltre sono presenti delle rasature ai lati del capo, per uno stile molto sbarazzino.

Altre proposte

La famosa Michelle Williams ha sfoggiato un caschetto corto e portato anche da Lucy Boynton. Come nuance ha realizzato un biondo dorato molto particolare. L'attrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge ha creato un taglio corto e super riccio: sulla chioma è presente molto volume. Inoltre il ciuffo laterale completa perfettamente lo styling. Il look in questione è perfetto per convincere una ragazza con i capelli ricci a tagliare la lunga chioma.

Rinnovare il proprio look è necessario per affrontare nel migliore dei modi una nuova stagione. Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli corti e medi.