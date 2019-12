Ormai il tanto atteso inverno è arrivato e con esso tanti nuovi tagli di capelli, tutti da sfoggiare. Di tendenza ci saranno le lunghezze medie. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per le donne over 50 e per essere sfoggiati a Natale e Capodanno. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome: bob, shag e wavy bob

Per le donne over 50 sono state proposte molte nuove capigliature, ideali per nascondere i segni del tempo e avere un look molto più giovanile. Nei prossimi mesi saranno molto gettonate le lunghezze che arrivano appena sotto le orecchie fino a sfiorare le spalle: quindi via libera con il bob, lo shag e il wavy bob.

Dopo avere scelto un nuovo taglio per prima cosa si devono schiarire i capelli per regalare molta luminosità al viso. In questo modo si possono nascondere anche i capelli bianchi, in particolare se si è bionde; invece le brune possono scegliere delle nuance cioccolato o rame.

L'henné sarà sempre la soluzione migliore per avere un effetto molto più naturale. Su tutti gli hairstyle sono da evitare assolutamente le varie scalature. Per completare perfettamente un taglio non può mai mancare la frangia: l'attrice Monica Bellucci ha scelto la versione lunga e aperta che le regala uno stile molto sbarazzino.

Per quanto riguarda lo styling è ideale quello leggermente mosso. In questo modo il look risulterà molto più fresco. Sulle chiome più lunghe non può mancare il look shaggy per donare alla capigliatura un bel volume.

Le acconciature per Natale e Capodanno ispirate alle star

Il Natale e il Capodanno si stanno avvicinando e si dovranno realizzare delle nuove pettinature. Molto amato da tutte le donne sarà lo chignon in versione maxi della bella Jennifer Lopez: per ottenere questo hairstyle sarà meglio utilizzare delle extension. Quest'ultime sono molto utilizzate dalla cantante che nella stessa serata passa dal bob a una capigliatura XXL.

Emma Watson porta molto spesso uno chignon spettinato. Per la notte di Capodanno si può anche applicare un cerchietto dorato. La famosa hairstylist Justine Marjan ha ideato una coda di cavallo alta e dallo stile rètro.

Per completare il tutto è presente un ciuffo che ricorda lo stile degli anni '40.

Altre proposte

Per sfoggiare una pettinatura molto semplice si può scegliere uno chignon impreziosito da un nastro in velluto. In questo caso ai lati del volto devono essere presenti alcuni ciuffi. Questo look è stato proposto dalla modella Karlie Kloss. Su una capigliatura lunga l'hairstylist Sarah Potempa ha realizzato delle onde molto leggere. Per finire ha aggiunto anche delle mollette gioiello, perfette per le feste natalizie. Per le donne over 50 questo è il momento più adatto per portare un nuovo taglio di capelli.