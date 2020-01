Il caschetto sarà il protagonista indiscusso di questo inverno 2020. L'hairstyle in questione potrà essere portato in mille versioni diverse. Inoltre è anche molto amato dalle celebrità e proposto dai parrucchieri più famosi.

Nuove chiome, il caschetto

Il caschetto di questa stagione invernale ricorderà molto gli anni '60, '70 e '90. Le lunghezze dell'hairstyle in questione possono arrivare appena sotto le orecchie o al mento. In alcune eccezioni possono anche sfiorare la base del collo.

Selena Gomez ha optato per un long bob pari e con molto volume; inoltre per completare il tutto Selena ha realizzato una chioma lucidissima.

Il carré ideato da Toni&Gui ha le punte pettinate verso l'interno e regala uno stile molto bon ton.

In questa carrellata non può mancare il wavy bob sfoggiato da Kaia Gerber: si tratta di un caschetto con le punte più lunghe sul davanti, leggermente ondulato e con la riga in mezzo.

Altre proposte

La modella Kaia Gerber - durante la sfilata di Coach - ha esibito la chioma in stile rock: in questo caso era presente un bel ciuffo modellato con del gel. Per regalare al carré molto più carattere e movimento si possono realizzare delle schiariture.

Invece la top model Bella Hadid ha scelto una chioma bombata che aggiunge un po' di volume ai capelli fini. Un'idea originale può essere quella di pettinare le punte verso l'interno e come dettaglio finale non può mancare la frangia a tendina.

La famosa attrice Natalie Portman sulla capigliatura ha realizzato delle scalature e per quanto riguarda lo styling ha optato per il riccio. Sul caschetto destrutturato le varie ciocche dovranno essere super spettinate per un look molto sbarazzino.

Wella ha riproposto una frangetta molto corta che ricorda quella portata da Audrey Tautou. Invece alla sfilata di Mark Fast è stata vista una chioma con le punte all'insù e il ciuffo fissato all'indietro con il gel.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il Brown Ale Hair. Per chi non lo conoscesse si tratta di una base mogano con sfumature ambrate: il tutto ricorda molto il colore della birra.

Va ricordato che la tonalità sarà ideale su ogni tipo di carnagione. Per ottenere una colorazione perfetta si dovrà concentrare la luminosità verso le punte. Sui capelli sarà presente un alternarsi di ciocche scure e chiare: in questo modo la capigliatura risulterà tridimensionale, multisfaccettata e molto voluminosa. Il Brown Ale Hair è ideale sulle chiome lunghe e con la piega mossa; sulle lunghezze medie si dovranno realizzare delle scalature. Per ottenere questa tonalità si dovrà utilizzare una tecnica molto simile al balayage: però in questo caso la tinta andrà applicata sui capelli, ma senza utilizzare un foglio.

La tinta semi-permanente senza ammoniaca aiuterà a non rovinare la chioma e consentirà di illuminare o scurire a piacere.

Insomma, questo pare essere il momento ideale per sfoggiare un bel caschetto.