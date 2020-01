Il taglio di capelli corti non potrà mai mancare in questo inverno 2020. In particolare sarà molto gettonato il bob. Questa capigliatura sarà molto facile da acconciare e da portare. Di seguito tutte le tendenze del momento.

Hairstyle, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti più copiato in questa stagione invernale sarà senza nessun dubbio il bob. L'hairstyle può essere sfoggiato in molti modi diversi: in questo modo verranno accontentate anche le donne più esigenti. Ad esempio agli ultimi Grammy Awards 2020 Chrissy Teigen portava un bob leggermente mosso.

Non può mancare nemmeno il taglio alla francese: la lunghezza di quest'ultimo arriverà leggermente sopra il mento. Inoltre la capigliatura risulterà pari e con la riga in mezzo ben in evidenza. Un'idea originale è quella di portare il bob nella versione destrutturata: in questo caso i capelli risultano più corti sul davanti e più lunghi sulla parte posteriore. La chioma in questione regala un look molto divertente e sbarazzino. Le lunghezze dietro potranno essere anche molto più ampie del solito e sul davanti le due ciocche consistenti ricorderanno molto il bob.

Non va dimenticato nemmeno il celebre caschetto di Kaia Gerber: la chioma continua ad essere sempre copiata dalle donne di tutte le età.

Altre proposte

I capelli di questa stagione invernale prenderanno spunto dal passato e più precisamente dagli anni '90. Ai Grammy 2020 Dua Lipa ha sfoggiato un'acconciatura raccolta molto particolare: questa ricordava il look di Victoria Beckham ai tempi di Posh Spice.

Per incominciare erano presenti due ciuffi ai lati del volto per incorniciarlo. Sulla chioma media aveva realizzato uno chignon davvero molto originale: le lunghezze erano rivolte verso l'alto e il tutto era fissato con la lacca. Questo prodotto è molto utilizzato per mantenere ordinata e sleek l'acconciatura. In questo modo i capelli non diventeranno mai morbidi e indomabili.

Consigli e curiosità

La pettinatura in questione è perfetta per mettere in risalto la nuca e la fronte.

Per quanto riguarda la tonalità la bella Dua Lipa è rimasta fedele alla sua capigliatura bicolore biondo e castano. Lo chignon è stato ideato da Chris Appleton: l'hairstylist segue anche altre star hollywoodiane come Kim Kardashian e Jennifer Lopez. Questo raccolto sui capelli di Dua ha letteralmente conquistato il red carpet dei Grammy Awards 2020. Quindi la proposta in questione è perfetta per una donna che non vuole mai passare inosservata. Finalmente è arrivato il momento giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti molto glamour.