Il taglio di capelli medi sarà il vero protagonista di questo inverno 2020. In particolare sarà molto gettonato il long bob portato recentemente anche da Elisabetta Canalis, tale hairstyle sarà ideale per le donne di tutte le età.

Look, il taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi è sfoggiato con molta disinvoltura dalla bella Elisabetta Canalis. La presentatrice e attrice ha optato per un long bob con la riga in mezzo e i ciuffi laterali a tendine. L'hairstyle in questione risulta pari e sono presenti alcune scalature per regalare un bel movimento al tutto.

Per quanto riguarda lo styling la chioma è molto morbida ed è perfetta per avere un look molto sbarazzino. Il long bob della Canalis è ideale sui volti magri, ovali e anche su quelli leggermente allungati; invece va evitato assolutamente su quelli paffuti o tondi. Sul taglio di capelli medi è presente la tonalità whiskey che risulta molto calda e corposa.

Questa capigliatura è stata realizzata da Niky Epifanio: il famoso parrucchiere milanese fa parte della famiglia di Aldo Coppola.

Acconciature

Su una chioma mossa e corta si possono realizzare anche molti altri tipi di pettinature: queste saranno molto facili da fare e regaleranno uno stile molto originale.

Inoltre le acconciature saranno ideali in ogni occasione: un'aperitivo con le amiche, lo shopping o il lavoro. Per un look originale si può optare per i capelli corti annodati. Per prima cosa si deve lavare la capigliatura e successivamente applicare un prodotto per creare lo styling mosso. A questo punto i capelli vanno divisi in tre sezioni e fare dei nodi con le varie ciocche. Per portare il ciuffo in avanti e pettinare all'indietro il resto della capigliatura, occorre annodare le ciocche e spruzzare un po' di lacca.

Altre idee a cui ispirarsi

Un'altra proposta può essere quella di indossare un accessorio. Sarà ad esempio possibile applicare un fermaglio, un cerchietto in velluto o una forcina e fermare il ciuffo.

Un'idea molto particolare può essere quella di creare un ciuffo arrotolato. Dopo avere lavato e asciugato i capelli si deve applicare un prodotto texturizzante: in questo modo la pettinatura durerà molto più a lungo.

Creare un po' di volume e cotonare i capelli sul davanti e poi con la spazzola portare la ciocca all'indietro. Prima di procedere con la realizzazione delle varie proposte sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Insomma, l'inverno può essere il momento giusto per sfoggiare un taglio di capelli medi. Con un hairstyle tutto nuovo sarà possibile per ogni donna affrontare con molta più spensieratezza la stagione invernale.