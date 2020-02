Il caschetto riccio sarà il grande protagonista di questo inverno 2020. Questa chioma è stata sfoggiata anche da Selena Gomez in una recente foto che ha ottenuto ben 6 milioni di like sui social. L'hairstyle sarà molto facile da acconciare e potrà essere portato anche nella prossima primavera.

Approfondiamo tutte le novità a riguardo.

Moda, il caschetto riccio

Il caschetto riccio è stato scelto dalla bella Selena Gomez sarà di tendenza nella stagione invernale. La lunghezza della capigliatura della cantante arriva alle spalle e per completare il tutto è presente un bel ciuffo.

Per quanto riguarda lo styling, i boccoli risultano molto morbidi: questi andranno realizzati con il ferro. In questo caso - per avere la giusta grandezza dei ricci - si dovrà scegliere un ferro con il diametro medio. Creare i boccoli sarà davvero molto facile: sui capelli lisci o ricci basterà applicare della schiuma e successivamente asciugarli a testa in giù. A questo punto basterà utilizzare il ferro e modellare i vari boccoli. Va ricordato che il caschetto riccio è un taglio molto versatile e anche molto pratico.

Le tonalità antiage

Per dimostrare meno anni può essere utile scegliere anche una tonalità tutta nuova.

A confermare questa teoria è Damien Rayner: per chi non lo conoscesse si tratta di un hair colorist australiano, creatore di alcune innovative tecniche di colore. Queste ultime sono perfette per regalare alla chioma un aspetto molto più fresco e giovanile. In tale modo è possibile ricreare la nuance naturale che ogni donna aveva in giovane età.

Colori e consigli

Con l'avanzare dell'età, prima di scegliere una nuova nuance, si dovrà controllare molto attentamente anche la tonalità della pelle. Sulla carnagione chiara sono perfetti dei colori tenui come il biondo e il ramato; sulla pelle rosata sono ideali i biondi dorati e su quella olivastra sono perfetti il nocciola e il marrone. Invece è da evitare assolutamente il platino, che tende a invecchiare.

Col passare degli anni i capelli crescono più lentamente e sono anche molto più deboli. Per questo motivo sarà ideale una chioma corta: in questo caso si può optare per un taglio à la garçonne o un boule. Se una donna vuole sfoggiare una lunghezza media sono perfetti il carré e il long bob. Invece sui capelli lunghi si dovranno realizzare varie scalature: con quest'ultime si creerà un bel movimento. Anche la frangia ha il potere di ringiovanire un volto. Si potranno inoltre creare delle frangette arrotondate, geometriche o corte: l'ultima è ideale per una donna che non ha mai paura di osare.

Insomma, questo pare proprio essere il momento più indicato per rinnovare il proprio look e per sfoggiare un caschetto riccio.