Il taglio di capelli corti sarà di tendenza in questo inverno. In particolare sarà molto gettonato il pixie cut portato da Zoe Kravitz ai Golden Globe. Questa capigliatura è molto femminile e anche molto facile da portare. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuova moda, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti e in particolare il pixie cut è stato scelto da Zoe Kravitz. L'attrice alterna una capigliatura corta già dal 2017 e quella volta aveva tinto la chioma di platino. Ultimamente Zoe ci è ricascata e ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha optato per un bel pixie che esalta il suo ovale.

Quest'ultimo è ideale per regalare un look grintoso e quando serve anche romantico. Il taglio di capelli corti in questione è perfetto su dei lineamenti molto regolari. La capigliatura è stata realizzata dalla sua hairstylist Nikki Helms. Hanno scelto questo hairstyle anche Michelle Williams e Charlize Theron: questo conferma che il pixie si adatta perfettamente a ogni tipologia di capello. Anche Zoe Kravitz dimostra che la capigliatura è perfetta anche con un riccio afro.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi per ravvivare una capigliatura castana sarà di tendenza lo shatush caramello: quest'ultimo regalerà molta luminosità al tutto.

Questa tecnica è ispirata ai capelli dei bambini. In questo caso le lunghezze risultano più chiare e le radici scure. Lo scopo dello shatush è proprio quello di creare una nuance che graduatamente diventa più chiara sulle punte. La tonalità è molto amata anche da celebrità come Jennifer Lopez, Beyoncé, Sofia Vergara e Jessica Biel. Va ricordato che sullo shatush si devono evitare gli stacchi di colore e la nuance deve apparire il più naturale possibile.

Ad esempio su un castano medio della base sulle lunghezze si arriverà a un castano miele. In questo caso si dovrà fare anche molta attenzione perché se si esagera troppo con la schiaritura ci sarà un effetto bicolor e questo sarà inguardabile.

Altre proposte e consigli

La tecnica in questione può essere utilizzata su un capello medio lungo e scalato; invece va evitata assolutamente una chioma lunga con la frangia.

La tonalità può essere scelta per ogni tipo di styling: quindi via libera con il liscio, il mosso e il riccio. Con le beach waves sulla capigliatura sarà presente un bel movimento e la sfumatura risulterà molto più intensa. Anche lo shatush caramello come tutti i capelli colorati avrà bisogno di molte cure e andranno utilizzati shampoo e maschere super idratanti. Si dovrà fare molta attenzione anche all'utilizzo di ferri o piastre troppo calde perché in questo modo si potrebbe rovinare il colore. Inoltre per ritoccare la sfumatura l'appuntamento in salone sarà ogni tre settimane. Finalmente è arrivato il momento giusto per sfoggiare un taglio di capelli corti. In questo modo una donna sarà sempre al centro dell'attenzione.