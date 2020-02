Il taglio di capelli corti sarà il grande protagonista di questo inverno 2020. In particolare sarà molto gettonato l'hairstyle di Eva Mendes. Questa chioma risulta essere molto pratica e anche molto glamour.

Moda, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti è stato sfoggiato ultimamente dalla famosa Eva Mendes, la quale ha pubblicato un video su un social con il look tutto nuovo. L'attrice ha rinnovato il suo stile, ha abbandonato la propria lunga capigliatura e ha optato per una chioma corta.

Sul taglio in questione sono presenti delle scalature, perfette per regalare un bel movimento al tutto. Per completare l'hairstyle è stata realizzata anche una bella frangia.

Per quanto riguarda la tonalità, la Mendes ha optato per il biondo dorato con un sottoriflesso mogano. Inoltre le varie schiariture biondo miele regalano molta luminosità ai capelli e al volto. La nuance è ideale sulle carnagioni calde o ambrate con gli occhi marroni.

Acconciature

In questa stagione invernale saranno di tendenza dei semiraccolti molto facili da realizzare.

Tutte le pettinature sono perfette in ogni occasione per avere sempre un look molto trendy e semplice.

Una proposta molto originale può essere quella di lasciare i capelli liberi sulle spalle e creare dei semiraccolti sui lati della testa. L'acconciatura è adatta per le capigliature lunghe e medie; inoltre mette perfettamente in risalto le sfumature dei capelli e i lineamenti del viso. Su questa pettinatura si possono applicare anche degli elastici colorati, dei pins, dei glitter o con mollettine a clip.

Altre proposte

Sulle chiome lunghe e con dei boccoli naturali si possono realizzare molti styling: ad esempio è possibile creare uno chignon, un mezzo codino, un torchon o un treccia. Questa pettinatura può essere sfoggiata in ogni momento della giornata senza nessun problema.

Anche i capelli lisci possono essere abbinati a un semiraccolto. In questo caso si possono applicare delle mollette o un elastico super colorato e successivamente vaporizzare il tutto uno spray texturizzante.

Sulle capigliature medie e lunghe si possono scegliere diversi tipi di trecce e le più originali sono quelle a corona. Si possono anche realizzare due trecce ai lati delle tempie e legarle al centro della testa. Questo semiraccolto andrà fissato con delle forcine e l'hairstyle sarà perfetto per tutto il giorno.

Finalmente è arrivato il momento giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un taglio di capelli corti. Con una chioma tutta nuova le prossime giornate passeranno molto più velocemente e permetteranno a ogni donna di non passare mai inosservata.