Si svolgerà martedì 25 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Fattoria Sociale dei Danisinni, la manifestazione ludico-sociale intitolata "Carnevale...In Attesa", una sfilata di mamme in dolce attesa che indosseranno sulla loro pancia una mascherina di carnevale, la prima mascherina "simbolica" dei loro bambini.

La festa, organizzata dal gruppo "Casa Vera Icona" con il supporto dell'Associazione di volontariato "Il Genio di Palermo", è inserita all'interno dell'evento Comunità Educante Evoluta Zisa - Dainisinni, ed è rivolta non solo a tutte le mamme, ma soprattutto a tutti i bambini, siano essi abili che con disabilità.

In attesa....del Carnevale

Una festa dentro la festa, per mamme in attesa e non e per tutti i bambini, che vedrà come protagoniste assolute le bellissime "pance" delle mamme in dolce attesa ornate da mascherine variopinte e policrome in occasione del Carnevale. La mascherina che otterrà il maggior numero di voti, riceverà un premio.

Tra coriandoli, stelle filanti, chiacchiere, dolci e rumorose trombette, sfileranno le voluminose e meravigliose pance ornate dalle mascherine che, tra un calcetto e l'altro, renderanno protagonisti quei bimbi e quelle bimbe che presto verranno al mondo.

La festa, sarà l'occasione, inoltre, per presentare ai palermitani e a tutti i presenti, la nuova realtà associativa con finalità umanitaria composta da famiglie che vogliono supportare altre famiglie che vivono o inizieranno a vivere la disabilità dei propri figli.

Carnevale con Casa Vera Icona

La mission dell'Associazione "Casa Vera Icona", infatti, è proprio quella di offrire supporto, attraverso esperienze dirette e l'aiuto di volontari, a tutte quelle coppie o famiglie che vivono o che si apprestano a vivere, la disabilità.

L’idea associativa, è nata sulla traccia dell’esperienza vissuta qualche anno fa da Lidia, una donna che vive in Israele, all'interno della Comunità di Hogar Nino Dios di Betlemme, realtà che offre supporto e sostegno a mamme e bambini.

Una realtà recente, una libera iniziativa di alcune famiglie, che vuole diventare opportunità per tante altre famiglie per alleggerire pesi, a volte troppo duri da sopportare, per ricevere conforto o semplicemente una parola gentile.

Questo è l'obiettivo che si propone di raggiungere "Casa Vera Icona" anche attraverso il gioco, il sorriso e la spensieratezza di un momento gioioso come quello del Carnevale per offrire, anche solo per un momento, un attimo di leggerezza a chi vive nella difficoltà.

Per informazioni, o iscrizioni alla sfilata è possibile chiamare il numero 3891242110, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, oppure visitare il sito preposto dall'associazione.