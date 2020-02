Il taglio di capelli corti sarà di tendenza in questo inverno 2020. In particolare sarà molto gettonata la chioma sfoggiata da Elodie al festival di Sanremo, un look che negli ultimi giorni ha conquistato moltissime donne.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti portato da Elodie sul palco dell'Ariston a Sanremo risulta essere molto chic e versatile. Molte ragazze pensano che realizzare alcune acconciature sull'hairstyle in questione sia impossibile. Niente di più sbagliato, perché Elodie ogni sera ha rinnovato continuamente lo styling: in questo caso la riga cambiava la sua prospettiva e veniva spostata in base all'outfit.

Ad esempio la prima sera era posizionata al centro; invece quando Elodie ha duettato con Aheam Amhad la riga era laterale. Il dettaglio costante delle sue varie uscite a Sanremo è stata la pettinatura strutturata: per realizzare quest'ultima la cantante aveva utilizzato dei prodotti disciplinanti ideali per creare la piega effetto "marmo". Elodie ha scelto di lasciare libero il volto dai capelli e puntato tutto su un makeup leggero.

Per portare il taglio di capelli in questione servirà la stessa grinta che ha la cantante quando si esibisce sul palco.

La stessa cantante, quando è lontana dalle scene, per non stressare troppo i capelli sceglie una piega liscia e morbida: molte volte applica anche degli accessori per tenere fermi i ciuffi troppo ribelli.

Altre proposte

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la lunghezza media: in questo caso saranno molto richiesti dalle donne il bob e il carré. Prima di realizzare questo tipo di hairstyle si dovranno controllare i lineamenti del volto.

Tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei parrucchieri più famosi.

Molti hairstylist hanno creato il noto chin bob, inoltre esistono dei tagli molto più moderni e super sfilati per creare un bel movimento sulla capigliatura.

Su un hairstyle liscio e medio non possono mancare le scalature: quest'ultime permetteranno di variare il più possibile lo styling. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il castano.

Altre tendenze

In questa stagione invernale e anche nella prossima primavera saranno di Moda i capelli ondulati: questo look sarà perfetto per un viso maturo.

Monica Coppola ha ideato una capigliatura scalata e spettinata, perfetta per avere uno stile molto sbarazzino. Il carrè alla francese viene riproposto in ogni stagione e la lunghezza dell'ultima versione arriva alle spalle. Inoltre è presente la riga laterale e le punte risultano asimmetriche. Mentre Margossian ha realizzato una chioma molto voluminosa: per questa proposta i capelli dovranno essere molto folti per mantenere perfettamente la piega.

Insomma, il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e medi pare essere davvero arrivato.