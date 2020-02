Il taglio di capelli medi sarà particolarmente di tendenza nella primavera 2020. Questa chioma è stata recentemente portata anche da Charlotte Casiraghi. Tale hairstyle sarà perfetto per ogni occasione e sarà molto facile da gestire anche a casa.

Look, il taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi della bella Charlotte è stato notato alla Paris Fashion Week. Fino a pochi giorni fa la neo mamma di Balthazar portava una chioma lunga con la frangia e poi improvvisamente ha rinnovato il suo hairstyle.

La capigliatura della Casiraghi risulta pari e molto lucido: lo stesso styling è stato sfoggiato anche da molte altre celebrità alla Milano Fashion Week. Questo look sarà il vero protagonista della stagione primaverile.

Per quanto riguarda la tonalità, Charlotte ha optato per delle sfumature caramello molto calde. Inoltre la rampolla della dinastia di Monaco per completare il tutto ha indossato anche un foulard: quest'ultimo era ripiegato su sé stesso e legato sulla nuca. Tale stile ricorda gli anni '70 ed è molto chic.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi, dopo avere realizzato un nuovo hairstyle, molte donne vorranno scegliere anche una nuova tonalità.

Di tendenza ci sarà il biondo champagne: il colore assomiglia al biondo burro, anche grazie alle sfumature dorate presenti. La tonalità risulta molto intensa, ricca e soprattutto personalizzabile. Il biondo champagne potrà essere utilizzato come colore pieno o per realizzare il balayage: con quest'ultimo le radici resteranno nero corvino o castano cioccolato.

La nuance in questione sarà perfetta sulla carnagione chiara e in questo caso si dovrà applicare la tinta dalla radice alle punte. Invece sulla pelle scura si dovrà utilizzare lo shatush, che regalerà luminosità al volto.

Consigli

Realizzare questa sfumatura sarà davvero piuttosto facile. Il biondo avrà sempre la necessità di avere una base chiara e quindi se essa non è così si dovrà procedere con la decolorazione.

A questo punto, insieme al proprio parrucchiere, sarà opportuno scegliere una tonalità di biondo brillante e successivamente aggiungere del biondo ramato. La giusta sfumatura regalerà tridimensionalità alla chioma. Il colore avrà bisogno anche di cure e quindi andrà utilizzato uno shampoo senza solfiti. In questo modo la tonalità risulterà sempre brillante. Affidarsi al proprio salone di fiducia sarà sempre la soluzione migliore e così il risultato finale sarà impeccabile.

Insomma, il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi pare essere arrivato: in questo modo ogni donna potrà accogliere nel migliore dei modi l'arrivo della primavera 2020.