Un taglio di capelli di tendenza nella primavera 2020 sarà il bob. Questa chioma è stata recentemente scelta anche da Serena Williams. L'hairstyle in questione sarà sempre molto facile da portare e anche da acconciare.

Il taglio di capelli

Ultimamente Selena Williams ha abbandonato il suo taglio di capelli lunghi e a optato per un bel bob. La lunghezza di quest'ultimo sfiora leggermente le spalle. Per quanto riguarda lo styling la tennista ha realizzato una piega super liscia. Inoltre la regina del tennis ha optato anche per una nuova tonalità e più precisamente per il caramello.

Questo è un bel cambiamento per Serena, visto che la sua capigliatura è riccia di natura. Tale taglio di capelli risulta essere sempre molto versatile e resiste in ogni stagione; inoltre può essere personalizzato in base ai lineamenti del volto.

Acconciature

Una pettinatura irrinunciabile della stagione primaverile sarà senza dubbio la coda di cavallo. La ponytail di Rihanna ai NAACP Awards 2020 è risultata l'acconciatura più glamour della serata. Questo sta a significare che la coda non si deve realizzare solamente per andare in palestra ma va benissimo in ogni occasione.

La proposta in questione è amata anche da molte celebrità.

La coda di cavallo può essere creata in mille modi diversi. Sui capelli lunghi si può optare per la versione alta: in questo caso sulle lunghezze saranno presenti delle onde create con l'arricciacapelli. Sulla ponytail bassa andranno applicati degli elastici in velluto o dei maxi scrunchie colorati.

Altre proposte

Un'idea originale ed elegante può essere quella di realizzare la classica coda e sulle lunghezze creare una treccia.

Anche Jennifer Lopez è sempre fonte di ispirazione: la cantante ha utilizzato la piastra per capovolgere le punte e lo stile ricorda gli anni '60.

La famosa Bella Hadid ha pensato di raccogliere i capelli e ha lasciato libere due ciocche ai lati del volto in modo da incorniciarlo. Su tale pettinatura si possono applicare anche delle perle o una spilla: in questo modo lo stile risulterà molto sofisticato.

Su una chioma mossa si potrà creare una coda molto voluminosa e i vari boccoli delle lunghezze creeranno un bel contrasto con le radici tirate e lisce della base.

Poppy Delevigne ha applicato un secondo elastico sulla sua coda, per un look molto particolare.

Invece Ariana Grande ha scelto una ponytail alta e sbarazzina.

Alcuni mesi fa la cantante Rihanna ha sfoggiato una pineapple ponytail: in questo caso i ricci andranno ben definiti e successivamente legati in una coda e lasciati cadere intorno al viso.

Creare la coda disordinata sarà molto facile e basterà avvolgere una ciocca di capelli intorno all'elastico.

La pettinatura può essere avvolta anche in una striscia di velluto e lo stile risulterà molto originale.