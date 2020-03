Il taglio di capelli di tendenza in questa primavera 2020 sarà senza nessun dubbio il long bob. Quest'ultimo recentemente è stato sfoggiato anche da Jennifer Lopez e da Levante. L'hairstyle in questione si adatta perfettamente a ogni lineamento e inoltre è anche molto pratico da portare.

Look e taglio di capelli

Un taglio di capelli molto amato dalle celebrità è il long bob. La lunghezza della chioma è la giusta via di mezzo tra un taglio corto e le classiche capigliature lunghe. Il long bob non ha bisogno di molta manutenzione e si possono realizzare anche molte acconciature più o meno elaborate.

Sul taglio di capelli in questione si può optare anche per uno styling liscio o mosso: tutto questo in base alle varie esigenze di ogni donna.

Alcuni giorni fa la cantante Jennifer Lopez è apparsa in una foto con un long bob wavy che le regalava un look molto sbarazzino. Tutto questo perché il movimento leggero dei capelli ricordava molto le beach waves. Mantenere questo hairstyle sarà davvero molto facile sia con i capelli mossi e anche con quelli lisci. Nel primo caso si dovrà utilizzare uno spray al sale marino e asciugare la chioma all'aria: in questo modo il meraviglioso effetto mosso sarà assicurato.

Va ricordato di applicare sulla capigliatura anche un prodotto idratante per evitare di seccare le lunghezze. Un'alternativa può essere quella di optare per del gel, una mousse o delle creme modellanti. Questi prodotti aiuteranno a eliminare il crespo e consentiranno di modellare perfettamente i vari ricci. Altro strumento fondamentale sarà anche il phon con il diffusore che garantirà un mosso perfetto.

Altri consigli

La cantante Levante ha scelto la versione liscia del long bob. Se la capigliatura è naturalmente liscia sarà molto più facile da ottenere e basterà applicare un prodotto disciplinante e idratante. Inoltre la chioma andrà asciugata come al solito.

Se i capelli prendessero una piega strana durante l'asciugatura si dovrà utilizzare anche un pettine. Se invece la chioma è mossa e una donna vuole optare per un super liscio, allora potrà utilizzare la piastra o il phon e spazzola.

La frangia

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la frangia: quest'ultima risulterà perfetta per completare ogni tipo di hairstyle. Tale accessorio riuscirà anche a valorizzare nel migliore dei modi il volto. Le varie proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Una frangetta piccola e laterale sarà perfetta su un volto ovale o tondo; invece quella irregolare e scalata sarà ideale su un viso squadrato e su uno a cuore aggiungendo anche la riga centrale. Va ricordato che la frangia avrà bisogno di molta manutenzione.

L'arrivo della primavera pare quindi essere il momento più indicato per rinnovare il look e sfoggiare un taglio di capelli tutto nuovo.