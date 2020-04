La frangia a tendina sarà di tendenza nell'estate 2020. Questo accessorio sarà perfetto per incorniciare il volto. Inoltre addolcirà anche i lineamenti e regalerà un look molto glamour.

Moda, la frangia a tendina

La frangia a tendina negli anni '60 era sfoggiata da Brigitte Bardot ed è grazie a lei che questo dettaglio è diventato di Moda. Per chi non conoscesse la frangetta in questione è divisa in due parti ed è realizzata con la tecnica del parallel cutting: quest'ultimo permette di togliere il peso interno senza cambiare la forma.

Prima di creare la frangia a tendina si dovrà controllare molto attentamente il volto. Questa proposta sarà perfetta su dei lineamenti regolari; inoltre i capelli dovranno essere leggermente mossi o lisci. Prima di cambiare look si potrà fare una prova indossando una frangia finta della stessa tonalità della chioma e una donna potrà guardarsi allo specchio e decidere. Anche molte celebrità hanno optato per l'hairstyle in questione: ad esempio Charlotte Casiraghi ha optato per una frangetta molto sbarazzina.

Invece Miley Cyrus sfoggia una frangia molto scalata e dallo stile anni '90: per completare il tutto ha scelto un finish sleek. La versione che porta Selena Gomez può essere abbinata anche a un raccolto. In questo caso sono presenti anche dei ciuffi liberi ai lati del viso. L'attrice Sienna Miller sulla sua chioma lunga ha creato una frangia a tendina e inoltre sono presenti delle sfumature molto originali che regalano un bel movimento e volume al tutto.

Monica Bellucci ha optato per un caschetto mosso con l'immancabile frangia e le regala un look molto sbarazzino.

Consigli per capelli fini

Anche durante questa quarantena si dovranno curare nel migliore dei modi i capelli fini. Questi, molte volte, sono anche motivo di discussione durante le dirette live di molti parrucchieri. I capelli fini avranno bisogno di molte più cure rispetto a quelli normali perché questi potranno spezzarsi molto più facilmente.

I lavaggi troppo frequenti saranno sconsigliati perché andrebbero a stressare ulteriormente la chioma; anche realizzare continuamente delle code troppo strette rischierebbero di danneggiare i capelli. Per evitare tutto questo si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Quindi via libera con lo shampoo, il conditioner e lo spray per le radici: questi aiuteranno le capigliature ad essere molto più corpose e spesse al tatto. Saranno ottimi anche tutti quei prodotti con all'interno una forte concentrazione di acido ialuronico in formula che ristrutturerà lo stelo.

I consigli continuano

Durante la piega il phon non dovrà essere troppo vicino alla capigliatura e si dovrà utilizzare anche un termoprotettore. Si dovrà fare molta attenzione anche alle piastre e ai ferri; inoltre si dovranno utilizzare delle spazzole molto morbide. Sui capelli fini saranno consigliati i raccolti e i semiraccolti morbidi: saranno perfetti i messy bun, le pony tail e le trecce morbide. Le chiome andranno idratate continuamente e non andranno lasciate bagnate dopo il lavaggio: in questo modo si potrebbero increspare e di conseguenza spezzare molto più facilmente. Il momento per scegliere una frangia a tendina è finalmente arrivato.

Inoltre in questa quarantena ci sarà anche i tempo per curare nel migliore dei modi i capelli fini.