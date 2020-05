Il taglio di capelli corti sarà di tendenza nell'estate 2020. In particolare sarà richiesto da molte donne il buzz cut sfoggiato da Ruby Rose. L'hairstyle sarà molto facile da portare e sarà perfetto per le prossime giornate calde e assolate.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Ruby Rose sarà il grande protagonista della stagione estiva. Ultimamente l'attrice ha abbandonato il suo mullet e ha realizzato un buzz cut. Per chi non lo conoscesse si stratta di un taglio molto corto rasato, perfetto per avere un look molto sbarazzino. Inoltre per quanto riguarda la tonalità ha optato per ben due colori: la chioma risulta metà blu e metà rosa.

Ruby ha dichiarato che le tonalità sono ideali per ravvivare la capigliatura ed essere molto più spensierate. Per completare il taglio di capelli corti sono presenti un paio di clip a farfalla super colorate: queste sono state applicate sulla ciocca più lunga che è rimasta. Questo hairstyle è stato realizzato durante la quarantena. I colori in questione potranno essere realizzati anche a casa e senza bisogno di decolorare i capelli. Si potranno scegliere delle tinte temporanee e in commercio esistono spray, creme o shampoo che permetteranno di colorare la chioma. Questi dureranno solamente per qualche settimana o qualche giorno e per toglierli si dovrà lavare la capigliatura. Con i prodotti in questione si eviterà la tinta se non si è sicure e inoltre si potrà cambiare colore della chioma con molta più facilità.

Acconciature

Nell'estate 2020 saranno di tendenza anche molte nuove acconciature: quest'ultime saranno perfette per prendere il sole e combattere l'afa. Nei prossimi mesi sarà amato da molte ragazze lo chignon alto e spettinato. La pettinatura in questione è in grado di raccogliere tutti i capelli e lasciare il collo libero di respirare.

Lo chignon regalerà uno stile molto chic e potrà essere utilizzato anche in una serata importante. In questo caso basterà spettinarlo e dovrà risultare molto morbido. Invece per avere un look romantico sarà ideale la treccia a spina di pesce. L'acconciatura è sfoggiata anche da molte celebrità. La treccia a spina di pesce è perfetta su una chioma molto folta e realizzarla sarà davvero molto facile.

Per prima cosa si dovrà dividere la capigliatura in due sezioni e successivamente prendere una ciocca esterna di ognuna e aggiungerla all'interno dell'altra. Si dovrà continuare in questo modo fino a che non si termineranno i capelli.

Altre pettinature da copiare

La coda di cavallo sarà sempre molto apprezzata anche nella stagione estiva. Questa acconciatura sarà molto morbida e sbarazzina; inoltre potrà essere arricchita con un foulard. I capelli corti con le alte temperature avranno il difetto di risultare piatti. Per evitare tutto questo si dovrà optare per il wet look: i capelli dovranno essere pettinati tutti all'indietro, utilizzando del gel o una mousse. Il look in questione sarà molto elegante e comodo in ogni occasione.

Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli corti. Inoltre si potranno scegliere anche molte acconciature da sfoggiare nell'estate 2020.