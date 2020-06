I tagli di capelli corti saranno di tendenza nell'estate 2020. Inoltre saranno proposte tante nuove tonalità, perfette per valorizzare la carnagione e illuminare la chioma. Tutti gli hairstyle sono stati ideati dai parrucchieri più famosi.

Look, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti regaleranno un look molto sbarazzino e fresco. Kemon Italia ha realizzato una chioma corta alla maschietta: quest'ultima può essere portata liscia o mossa e con la frangia o il ciuffo. Per quanto riguarda la tonalità sono presenti i colori della terra. Queste sfumature risultano molto naturali e regalano movimento alla capigliatura.

Sui tagli di capelli corti e spettinati si può creare una riga laterale e un ciuffo molto ordinato. Invece Intermède ha proposto un taglio boysh con una frangetta molto corta: l'hairstyle è perfetto su un volto simmetrico e sottile. Su un taglio alla garçonne si può optare per una tonalità metallica e originale. James Longagnani di James Hair Fashion Club ha ideato un taglio alla maschietta e per completare il tutto è presente una frangia scomposta e originale. Sulle punte del ciuffo si possono realizzare anche delle originali schiariture. Aldo Coppola ha creato una chioma medio-corta scalata in stile anni '70: come tonalità ha optato per un castano scuro.

Gli hairstyle continuano

Il mullet è una capigliatura lunga dietro e corta sul davanti dove si possono creare delle meches molto chiare su una base castana.

Salvo Filetti sul natural sweet pixie ha pensato di schiarire le punte dei capelli con una tonalità a contrasto. Su un carré corto si possono creare delle sfilature; invece Framesi ha proposto un pixie cut molto scalato. Su una chioma liscia si possono realizzare delle ciocche super colorate o un bel biondo platino.

Sempre Salvo Filetti ha proposto anche una chioma corta scalata e con il ciuffo: quest'ultimo può essere pettinato all'indietro. I saloni Fabio Salsa hanno ideato una capigliatura corta con una frangia sfilata; invece James Hair Fashion Club per Wella ha aggiunto alla chioma una frangetta molto corta.

Per una donna che vuole osare è ideale un taglio undercut di colore azzurro e con il ciuffo. Toni&Gui ha realizzato una capigliatura mossa e molto particolare. Una chioma medio-corta, mossa e di colore biondo caldo può essere arricchita da uno shatush biondo chiaro.

Acconciature

Dopo un nuovo taglio si può optare anche per una pettinatura nuova. Nella stagione estiva saranno di tendenza le trecce: l'acconciatura in questione sarà molto facile da creare. Per regalare un po' di stile alla treccia si può applicare un nastro colorato o un foulard. Si possono realizzare anche due trecce laterali molto piccole e successivamente queste vengono legate dietro il capo, in modo da creare una coroncina di capelli.

All'interno di quest'ultima proposta si possono applicare delle clip colorate o dei fiori. Lo chignon regala un look molto elegante ed è perfetto per una serata importante. La tendenza dell'estate 2020 è quella di portare lo chignon spettinato: in questo caso basta raccogliere i capelli, attorcigliare tutte le lunghezze e avvolgerle creando una spirale. Su una chioma corta o scalata si può optare per il mezzo raccolto. Per l'acconciatura in questione basta pettinare i capelli e raccogliere le due estremità laterali. Successivamente queste vanno girate su se stesse e fermate con un elastico: per un tocco originale si possono applicare dei nastri o scrunchie sui capelli. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti e nuove acconciature.