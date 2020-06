I tagli di capelli di tendenza nell'estate 2020 saranno davvero molti. Finito il lockdown e dopo mesi di varie spuntatine fai da te e di ricrescite selvagge è arrivato il momento di rinnovare il proprio hairstyle. Tutte le chiome proposte saranno facili da portare e perfette in ogni occasione.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli quello più richiesto sarà il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriverà al mento e potrà essere portato liscio o mosso. Invece per chi non se la sente di osare troppo sarà perfetto il lob. Il wob sarà una chioma leggermente mossa la cui lunghezza sfiorerà le spalle: l'hairstyle in questione è molto amato anche dalle celebrità.

Questa capigliatura sarà ideale per una donna che ha sempre poco tempo da dedicare a se stessa e in questo modo potrà approfittare del mosso naturale della capigliatura. Tra i tagli capelli non potrà mancare il famoso pixie cut: questa chioma corta regalerà un look fresco e sbarazzino. Inoltre i vari ciuffi di capelli sfilati potranno essere acconciati sempre diversamente utilizzando del gel o della schiuma. Per una donna che vuole essere sempre al centro dell'attenzione saranno perfetti il mullet, l'undercut e il bowlcut. Su queste chiome saranno presenti scalature, sfilature e rasature su un lato del capo o su entrambi.

La riga sui capelli

La riga sarà un dettaglio che non potrà mai mancare sulle acconciature e le renderà molto originali.

Inoltre sarà perfetta per valorizzare nel migliore dei modi la forma del volto. Nei prossimi mesi la riga centrale sarà richiesta da molte donne e tutto questo perché risulterà sempre molto versatile. La riga in mezzo potrà essere realizzata sui capelli lisci, ricci o scalati. Per creare una pettinatura senza la riga si dovranno raccogliere tutte le lunghezze utilizzando del gel e pettinarle all'indietro: questo look è stato proposto sulle passerelle di Moda.

Su una chioma con il ciuffo si potrà realizzare una doppia riga e il look risulterà molto sbarazzino. La scriminatura della chioma sarà ideale per valorizzare anche la texture dei capelli e la densità: ad esempio su una capigliatura sottile si dovrà realizzare una riga imprecisa.

La scriminatura e altre proposte da copiare

Anche una coda bassa potrà essere abbinata a una riga laterale: quest'ultima dovrà essere profonda, netta e quasi geometrica. Una riga messy e spettinata sarà perfetta sui capelli ricci e l'hairstyle risulterà molto naturale. Invece la riga a zig zag sarà molto originale e per realizzarla servirà solamente un pettine per dividere i capelli. Questo dettaglio sarà ideale sulle capigliature mosse, lisce e ricce: con questa pettinatura il look sarà molto romantico. Finalmente è arrivato il momento più adatto per scegliere dei nuovi tagli di capelli. Inoltre per completare una pettinatura non dovrà mancare la riga in mezzo o a zig zag.