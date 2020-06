Il caschetto lungo sarà di tendenza nell'estate 2020. La lunghezza di quest'ultimo sfiorerà le spalle e potrà essere sfoggiato in molte versioni. L'hairstyle regalerà un look molto chic ed originale.

Look, il caschetto lungo

Sul caschetto lungo si potrà realizzare una piega anni '80: in questo caso sarà presente molto volume alla radice. Per completare il tutto si potranno applicare dei fermagli laterali. Questo taglio di capelli sarà perfetto sulle chiome lisce e anche su quelle ricce e molto voluminose. La capigliatura in questione potrà essere abbinata a una frangia spettinata che regalerà uno stile molto moderno.

Sul caschetto lungo si potrà optare per la riga centrale e per quanto riguarda lo styling saranno perfette delle onde sulle lunghezze. La chioma valorizzerà nel migliore dei modi un riccio naturale. Per rinnovare l'hairstyle si potrà optare per il wet look: per creare quest'ultimo si dovrà applicare semplicemente del gel sulle lunghezze. Non si dovrà dimenticare nemmeno lo shag: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio sfilato in stile anni '70. Questa capigliatura potrà essere abbinata a una frangia molto glamour. Per uno stile romantico si dovrà realizzare una riga laterale e applicare un dettaglio floreale. Sarà amato da molte donne anche il caschetto lungo con la riga in mezzo e leggermente mosso.

Nuovi colori, le meches

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi per illuminare il volto saranno ideali le meches: queste potranno essere bionde, rosse o castane. Inoltre avranno delle sfumature molto decise e saranno presenti dei contrasti molto particolari.

Le meches verranno realizzate su delle ciocche di capelli abbastanza larghe che verranno prima decolorate e poi colorate. Questa tecnica sarà perfetta anche per coprire i capelli bianchi. Le varie proposte di tendenza arrivano direttamente dagli stilisti e dai famosi hairstylist. Ad esempio le meches colorate sono state proposte da Narciso Rodriguez che aveva fatto sfilare le modelle con le capigliature colorate di rosa, verde, giallo, lilla, azzurro, arancio e bianco.

Invece Gaultier, Prada e Yamamoto hanno optato per delle meches lunghe e singole di colore rosso, bianco, nero e arancione. Per finire Chanel ha scelto di fare sfilare le modelle con i caschetti verdi, rosa e lilla chiaro. Per quanto riguarda le acconciature saranno perfetti i chignon, i raccolti morbidi, le trecce e le code di cavallo.

Come realizzare le meches

Le meches potranno essere create con la carta stagnola e si dovrà dividere la chioma in ciocche larghe o piccole e partendo dall'attaccatura del collo fino ad arrivare alla frangia. Dopo avere scelto le varie ciocche di capelli da colorare si dovrà prendere della carta stagnola e questa andrà posizionata sotto l'attaccatura dei capelli.

Successivamente con un pennello si dovrà applicare la miscela schiarente su tutta la lunghezza o solamente sulla ricrescita. Questo effetto potrà essere realizzato anche con la cuffia e in questo caso si potranno creare delle ciocche più o meno spesse. Quelle californiane sono conosciute come shatush e l'effetto finale risulterà molto naturale. Le meches scure regaleranno alla capigliatura profondità e spessore. Sui capelli scuri saranno ideali le meches con i riflessi rossi. In questo caso si dovrà scegliere la nuance giusta in base alla carnagione e al colore degli occhi. Le tonalità di rosso saranno davvero molte e si potrà optare per il rame, il mogano, l'ambra, il cognac e prugna. Le meches multitono regaleranno un effetto multisfaccettato e i colori potranno essere miele, biondo platino o ramato ambrato.

Questo è il momento giusto per sfoggiare il caschetto lungo e anche le meches.