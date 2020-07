Il taglio corto sarà di tendenza in questa bollente estate 2020. In particolare sarà amato da molte donne il box bob di Alessandra Amoroso. La chioma sarà perfetta per rinnovare nel migliore dei modi il look.

Look, il taglio corto

Il taglio corto di Alessandra Amoroso e più precisamente il box bob risulta super sfilato. La lunghezza di questa capigliatura arriva leggermente sotto il mento ed è perfetta per mettere in risalto il volto della cantante. Inoltre per completare il tutto è presente una frangia corta e netta: quest'ultima è perfetta per mettere in primo piano lo sguardo. Per quanto riguarda la tonalità Alessandra ha optato per un bel biondo freddo che sfuma sul grigio.

Per realizzare la nuance della cantante si dovranno prima decolorare i capelli: in questo caso sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale. Va ricordato che questo biondo freddo avrà bisogno di molte cure e quindi andranno utilizzati sempre dei prodotti adatti. Il taglio corto di Alessandra sarà perfetto solamente su un viso regolare, quindi attenzione durante la scelta.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà scegliere anche una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà l'honey blonde: per chi non lo conoscesse si tratta di un biondo molto caldo. La nuance in questione regalerà molta brillantezza a ogni tipo di carnagione. Inoltre l'honey blonde potrà essere scelto in molte sfumature; inoltre creerà molto volume e un bel movimento alla chioma.

Anche molte celebrità hanno scelto questo colore: ad esempio Gigi Hadid, Julia Roberts, Sienna Miller, Emma Watson, Karlie Kloss e Blake Lively. Alcuni mesi fa anche Selena Gomez aveva optato per il biondo miele chiaro: Selena aveva creato anche degli highlights che illuminavano il volto. Il miele potrà assumere diverse sfumature come il biondo miele dorato o il biondo miele ramato.

Il parrucchiere riuscirà sempre a capire quale sarà la tinta più adatta.

Consigli da seguire

L'honey blonde potrà essere utilizzato come tinta su tutta la capigliatura, per fare un balayage biondo, uno shatush o dei colpi di sole. Con queste tecniche le radici resteranno del colore naturale: quindi gli appuntamenti dal parrucchiere saranno molto più distanziati perché non ci sarà il problema della ricrescita.

Su una carnagione medio scura si dovrà scegliere un biondo miele scuro e con dei riflessi marroni dorato. Questa tonalità riuscirà a mettere in risalto gli occhi. Invece su dei capelli biondi o una base chiara saranno ideali degli highlights di colore honey blonde più chiari: in questo caso saranno perfetti un biondo miele fragola o un biondo miele ambrato. L'acconciatura perfetta da abbinare all'honey blonde saranno le beach waves e in questo modo il look finale sarà molto glamour e naturale al tempo stesso. Questo è il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio corto e anche la tonalità honey blonde.