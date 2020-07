Il taglio medio sarà di tendenza in questa estate 2020. In particolare ci sarà il wave bob sfoggiato da Rocio Munoz Morales. Questa chioma sarà molto facile da acconciare e regalerà un look molto fresco.

Moda, il taglio medio

Il taglio medio più amato dei prossimi mesi sarà il wave bob della bella Rocio Munoz Morales. La lunghezza della capigliatura arriva alle spalle: per completare il tutto è presente un ciuffo laterale molto sbarazzino. Per quanto riguarda lo styling l'attrice ha optato per una piega mossa che regala alla chioma movimento e volume. Sul taglio medio è presente la riga bassa e in questo modo lo sguardo di Rocio è sempre in primo piano.

La tonalità scelta dall'attrice è un castano naturale con un sottotono cenere: in questo modo la carnagione è molto più luminosa. Questo hairstyle sarà perfetto su un viso regolare e ovale; invece sarà da evitare su quelli tondi o larghi. Sulla seconda tipologia di volti si potrà optare per dei capelli super lisci. Sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere e lui troverà sempre la soluzione più adatta per ogni donna.

Accessori

Dopo avere realizzato un taglio tutto nuovo si potrà optare anche per dei nuovi accessori. Quest'ultimi non potranno mai mancare e saranno perfetti per i raccolti. Gli accessori più di tendenza saranno quelli in legno e risulteranno molto pratici ed eleganti: quindi via libera con le forcine, le bacchette, i fermagli e i pin.

La bacchetta cinese permetterà in pochissimo tempo di fermare i capelli e inoltre regalerà uno stile molto sofisticato. Su questa bacchetta in legno ci potrà essere un fiore di peonia e questo sarà simbolo di amore. L'accessorio in questione potrà essere utilizzato per fermare uno chignon: si dovranno raccogliere le lunghezze come per creare una coda e la bacchetta in legno andrà posizionata in obliquo proprio sotto il raccolto.

A questo punto si dovrà arrotolare la coda intorno alla bacchetta e poi quest'ultima andrà girata in senso orario. Non potrà mancare nemmeno il fermaglio con delle perle in legno d'ulivo. Questo accessorio sarà perfetto su un semi raccolto e i capelli dovranno essere medi o lunghi. Anche le chiome ricce e voluminose potranno essere fermate dal fermaglio in questione.

Le acconciature da copiare continuano

Per avere uno stile hippie saranno ideali le forcine in legno. Queste saranno perfette per fermare la capigliatura e anche per abbellirla. Le forcine potranno essere utilizzate sui raccolti spettinati: in questo modo si combatterà l'umidità e il caldo. Invece su un taglio scalato si potranno lasciare libere le ciocche frontali e queste incorniceranno il volto. Saranno di tendenza anche le mollette in legno e potranno essere abbinate a una t-shirt bianca e un jeans chiaro. Per rendere più originali delle treccine in stile afro si potranno applicare delle perline in legno sulle lunghezze o alla fine come chiusura. Questi accessori saranno in vendita nei negozi specializzati e anche online.

Il momento giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio medio è finalmente arrivato. Inoltre si potranno applicare sulle chiome dei meravigliosi accessori in legno.