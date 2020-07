Il taglio di capelli corti sarà di tendenza in questa estate 2020. In particolare sarà richiesto da molte donne il french bob. La chioma in questione sarà molto versatile e facilissima da gestire.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti più amato dalle ragazze sarà il famoso french bob: la lunghezza di quest'ultimo oscillerà tra il mento e le clavicole. In questo caso per scegliere la lunghezza più adatta si dovranno controllare il volto, le spalle e il collo. L'hairstyle in questione sarà perfetto su un viso ovale e regolare; invece su quello allungato la chioma ai lati dovrà risultare molto piena.

Sui volti spigolosi i capelli dovranno risultare più corposi sulla zona della nuca. Anche Anna Foglietta sfoggia una chioma corta pari che arriva leggermente sotto l'orecchio. Inoltre le lunghezze sono state alleggerite per creare più movimento sulla capigliatura. Il look dell'attrice è stato realizzato da Domenica Ricciardi. Anche Kaia Gerber ha optato per questo hairstyle. Il taglio di capelli corti regalerà molta freschezza al look e inoltre riuscirà a ringiovanire il volto di una donna. Sulla chioma in questione si potrà realizzare anche una bella frangia: quindi via libera con quella a tendina o cortissima che riuscirà a mettere in risalto gli occhi. Il french bob non avrà bisogno di molta manutenzione e basteranno solamente dei prodotti adatti per creare le beach waves.

L'undercut

Nei prossimi mesi sarà di tendenza l'undercut che permetterà di esprimere lo stile di ogni ragazza attraverso la rasatura. Quest'ultima potrà essere realizzata su ogni tipo di lunghezza. L'undercut potrà essere abbinato a dei capelli lunghi: in questo caso si dovranno sfoltire e non rasare alcune ciocche su un lato della capigliatura.

Per avere un look originale si potrà personalizzare un taglio rasato con delle linee astratte o dei disegni geometrici. Invece per non osare troppo si potrà optare per un caschetto e basterà creare una coda per svelare un undercut con dei disegni. L'abbinamento di questa proposta sarà uno stile classico e rock al tempo stesso.

Anche sul pixie o il taglio alla garçonne si potrà realizzare una rasatura laterale. L'undercut e i capelli bicolor insieme saranno perfetti: si potrà creare il contrasto con la chioma scura rasata e il ciuffo di tonalità platino.

Le proposte da copiare continuano

Non si dovrà dimenticare nemmeno il colore rosa che potrà essere abbinato a una lunghezza media con la frangia e con la rasatura creata sopra la nuca. Si potrà fare anche l'opposto dove la parte più corta risulterà di un bel blu e quella più lunga sarà della nuance naturale. Su un taglio rasato si dovranno lasciare alcune ciocche più lunghe e queste andranno tinte di rosso. Anche con una rasatura laterale si potranno creare delle acconciature con il resto dei capelli: ad esempio una coda di cavallo, uno chignon o delle trecce.

Su una capigliatura riccia e di colore fluo sarà ideale anche una rasatura laterale. L'undercut potrà essere anche colorato di tutte le tonalità dell'arcobaleno, per un look molto glamour e frizzante. Il momento per scegliere un nuovo taglio di capelli corti è arrivato. Inoltre si potrà realizzare anche l'originale undercut.