Ci sono davvero tanti tagli di capelli da prendere in considerazione nell'inverno 2021. I vari hairstyle possono essere scelti in base al proprio segno zodiacale. Le chiome sono perfette per avere un look molto glamour e originale.

Look, i tagli di capelli

Tra i Tagli di Capelli l'Ariete può optare per delle capigliature medie, lisce e geometriche. La lunghezza in questione risulta essere molto pratica e molto velocemente si può realizzare una coda di cavallo. Invece per mettere in evidenza lo sguardo si può creare una riga centrale. Il Toro tra tutti i tagli di capelli può scegliere un bel caschetto con la frangia.

Su questo hairstyle si possono applicare anche molti tipi di accessori. Il segno zodiacale dei Gemelli può realizzare il mullet: si tratta di una chioma molto scalata e leggermente mossa. Il taglio perfetto per il Cancro è senza nessun dubbio quello riccio e molto voluminoso. Con tutti questi boccoli si possono creare anche delle acconciature molto romantiche. Il Leone può copiare lo shag sfoggiato da Camilla Cabello: questa chioma può essere abbinata a una frangia a tendina. Per la Vergine sono perfetti dei capelli lunghi che valorizzano nel migliore dei modi il lato più dolce di questo segno. In questo caso si devono evitare le frange e i ciuffi.

Le proposte da realizzare continuano

Invece la Bilancia può realizzare un bel taglio corto e per completare il tutto non può mancare una frangia lunga e piena.

Va ricordato che questo hairstyle ha bisogno di molta manutenzione per essere sempre perfetto. Per quanto riguarda le tonalità sono ideali il biondo burro e il castano cioccolato. Per lo Scorpione è perfetto il Buzz Cut: questo hairstyle può essere abbinato a un look colorato e leggero. Il Sagitario può creare una chioma medio-corta da portare leggermente spettinata, per uno stile molto frizzante.

Per il Capricorno la capigliatura più indicata è senza nessun dubbio un caschetto con una piega mossa. La donna Acquario può realizzare un taglio lungo liscio o mosso. Inoltre sull'hairstyle si può abbinare anche una frangia: quest'ultima può essere lunga, a tendina o corta. Il segno dei Pesci può tranquillamente scegliere dei capelli corti e ricci.

Questo tipo di chioma è molto veloce e facile da mettere in piega.

Il taglio di Gaia

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la capigliatura sfoggiata da Gaia Gozzi. La cantante che ultimamente sta spopolando con i singoli "Coco Chanel" e "Chega", è apparsa nella nuova stagione di "Amici di Maria De Filippi" con un hairstyle tutto nuovo. Gaia ha abbandonato i suoi capelli lunghi e ha realizzato un caschetto lungo. Inoltre è presente una riga centrale e lo styling risulta essere ondulato. La cantante ha rinnovato anche la tonalità della capigliatura e ha scelto un castano ramato. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli in base al proprio segno zodiacale. Inoltre si può anche copiare il caschetto lungo di Gaia.