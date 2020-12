I Tagli di Capelli corti sono molto gettonati in questo inverno. Le chiome in questione regalano sempre un look molto giovanile: inoltre sono molto facili da portare e anche da mettere in piega.

Moda, i tagli di capelli corti

Tra i tagli di capelli corti da sfoggiare assolutamente c'è il famoso pixie cut. Quest'ultimo è amato da moltissime donne. Sul pixie si può realizzare un ciuffo laterale. Per quanto riguarda lo styling si può optare per una piega liscia e sistemata o mossa e super spettinata. Il buzz cut è una chioma quasi rasata ed è richiesta nei saloni più famosi. Sull'hairstyle si possono abbinare delle tonalità molto chiare: ad esempio il biondo o il rosa.

Tra i tagli capelli corti non può mancare il caschetto, per uno stile anni '90. Sulle ultime passerelle di moda hanno sfilato modelle con dei bob molto chic. Per avere un look originale si possono scegliere dei tagli asimmetrici. Va ricordato che su questi ultimi si devono realizzare delle pieghe perfette. In questo caso è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, così da sapere come asciugare le capigliature e che prodotti utilizzare. Il long bob risulta essere molto pratico e può essere portato liscio o mosso.

Accessori

Dopo avere creato un nuovo hairstyle si possono scegliere tanti nuovi accessori per avere un look originale. Le feste natalizie dovranno essere trascorse a casa e con pochi intimi. Però anche in questo caso basta indossare un accessorio per trasformare un raccolto o i capelli sciolti in un vero e proprio capolavoro.

Tutte le proposte da copiare arrivano direttamente dalle ultime sfilate di moda. Le chiome delle modelle sono state impreziosite da molti accessori. Quindi si può optare per il cerchietto: il modello più di tendenza è quello ricoperto di velluto, bombato e con dei decori gioiello. Il potere del cerchietto è quello di regalare uno stile molto glamour anche ai capelli non proprio freschi di piega.

Altri accessori da poter prendere in considerazione

Non possono mancare nemmeno le mollette anni '90 che sfoggiano anche le star. Questi accessori sono scelti anche da Bella Hadid, Chiara Ferragni e Dua Lipa. Si possono scegliere dei fermagli con fiori metallici, hair barrette minimali o perline colorate. Gli scrunchies possono essere abbinati a dei semi-raccolti o dei bun.

Le fasce e i nastri possono essere scelti nelle nuance argento, rosso, blu e oro. Su uno chignon, una coda bassa o sui capelli sciolti si può applicare un fiocco. Questo potrebbe essere il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli corti e applicare tanti nuovi accessori sulle chiome.