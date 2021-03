Il risotto al limone è un primo piatto molto gustoso. Questa pietanza contiene tutte le vitamine presenti nel limone. Inoltre si tratta di una ricetta molto facile e veloce da preparare, ideale per ogni occasione.

Consigli

Il risotto al limone è molto leggero perché in esso non è presente il burro. Per quanto riguarda la mantecatura viene utilizzato il formaggio robiola. Quest'ultimo regala al risotto un sapore molto più delicato. Tale pietanza può essere preparata in ogni occasione: ad esempio per un pranzo domenicale in famiglia o per una cena con gli amici. Va ricordato di scegliere sempre dei limoni freschi e molto profumati: in questo modo il risotto risulterà molto più aromatico.

Il primo piatto in questione può essere preparato anche con una pentola a pressione. Però in questo caso gli ingredienti vanno messi tutti assieme, tranne il prezzemolo e il pecorino: quest'ultimi andranno infatti aggiunti prima di servire. Il limone è molto utilizzato in cucina ed è perfetto per preparare dei primi o secondi piatti e anche dei gustosi dolci. Quindi in frigorifero non può mai mancare.

Ingredienti

Dosi per quattro persone:

Riso Carnaroli 320g

Robiola 100g

Vino bianco 40g

Scorza di limone 1

Pecorino trattato 20g

Timo, un rametto

Prezzemolo q.b.

Per il brodo:

Acqua 1,5l

un limone

Carote 80g

Cipolle bianche 80g

Sedano 80g

Sale grosso q.b.

Pepe nero q.b.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Preparazione del risotto al limone

Per preparare il risotto al limone si deve prima preparare il brodo vegetale.

Quindi in particolare occorre lavare e mondare sedano, carota e cipolla e mettere il tutto dentro una pentola piena d'acqua. Aggiungere il sale, il pepe, il limone e cuocere per circa 30 minuti.

A questo punto si deve tostare il riso in una padella per circa 3-4 minuti e mescolare molto spesso. Sfumare con il vino bianco e continuare la cottura per altri 16-18 minuti e aggiungere il brodo vegetale un po' alla volta.

Una volta cotto, spegnere il fuoco e mantecare con la robiola e formaggio grattugiato. Aggiungere la scorza del limone grattugiato, le foglioline di timo, il prezzemolo tritato e un mestolo di brodo. Mescolare il tutto per amalgamare perfettamente gli ingredienti. Aggiungere a piacere il pepe. Il risotto al limone a questo punto è pronto per essere gustato.

Questo primo piatto può essere conservato in frigorifero dentro un contenitore ermetico o coperto da una pellicola per un giorno; invece la congelazione è assolutamente sconsigliata.

Per aggiungere delle note croccanti al risotto e anche come decorazione si possono aggiungere alcune mandorle tostate.

Questa ricetta è perfetta per ottenere una pietanza un po' diversa dal solito e ovviamente per stupire i propri ospiti.