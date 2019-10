Dopo l'alleanza che è stata siglata con DAZN, e che è finalizzata alla nascita ed al lancio, sulla piattaforma satellitare, del canale sportivo DAZN1 sul numero 209, Sky Italia ha piazzato un altro accordo, quello con la società americana Netflix, che permette di rendere la pay-Tv in Italia sempre più integrata e sempre più interconnessa tramite app per la televisione e decoder di nuova generazione.

Da Netflix a Sky e viceversa con un semplice comando vocale

Nel dettaglio, con lo sbarco di Netflix su Sky Q, Sky Italia ha annunciato il lancio di una nuova offerta integrata che porta il nome di Intrattenimento Plus, e che permetterà agli abbonati di avere Netflix e Sky in un unico posto, il che significa che si potrà passare da una Serie TV di Netflix ad una di Sky, e viceversa, con un solo tocco del telecomando o con un semplice comando vocale.

L'offerta Intrattenimento Plus parte praticamente subito, da mercoledì 9 ottobre del 2019 ad un costo aggiuntivo di soli 9,99 euro al mese per chi è cliente sulla piattaforma Sky Q con l'abbonamento Sky Famiglia.

Per chi invece non ha l'abbonamento Sky Famiglia, il cliente Sky Q, dall'area fai da te, può attivarlo ad un prezzo mensile che è attualmente pari a 5,40 euro. Dopodiché, sempre via Sky Q con il telecomando, può accedere all'offerta Intrattenimento Plus ad un costo complessivo mensile di 15,39 euro.

Netflix per i clienti Q Platinum, Black e Fibra

Attraverso il proprio sito Internet, inoltre, Sky Italia precisa che i clienti Intrattenimento Plus, essendo già clienti Sky Q Platinum con il servizio Sky Q Plus attivo, avranno accesso all'abbonamento Netflix Premium che, avente un valore di 15,99 euro, permette la visione dei contenuti in 4K e su 4 schermi in contemporanea. Mentre i clienti Sky Q Black e Sky Q Fibra avranno accesso con Intrattenimento Plus al piano Netflix Standard che, avente un valore di 11,99 euro, permette la visione in HD e l'accesso alle serie Tv ed agli altri contenuti su 2 schermi in contemporanea.

Il nuovo abbonamento Intrattenimento Plus è sottoscrivibile anche da parte di coloro che hanno attualmente attivo un abbonamento Netflix. In tal caso il pacchetto sarà offerto ad un prezzo vantaggioso senza dover modificare l'attuale profilo Netflx, e spostando il pagamento su unica fattura Sky. Dopodiché, fa altresì presente Sky Italia, Netflix procederà con la creazione e la maturazione, a favore del cliente, di un credito per i giorni pagati ma non usufruiti.

Considerando prima l'arrivo di DAZN, ed ora quello di Netflix, il decoder Q diventa in tutto e per tutto una piattaforma di aggregazione di contenuti non solo di Sky Italia, ma anche di terze parti con un'offerta che complessivamente spazia dal calcio ai film più acclamati, e passando per le serie Tv, i documentari, i grandi show, i reality ed i cartoni animati.