La Fiera di Rho, così come tutta Milano, sono pronte ad accogliere il Salone del Mobile, che si terrà dal 5 al 10 settembre 2021, dopo la cancellazione dell'edizione 2020, causa Pandemia. Il clima è davvero frizzante, ed i preparativi sono ormai alle battute conclusive, secondo quanto afferma l'architetto Stefano Boeri, che insieme al suo staff di validi progettisti, cura il Salone del Mobile di Milano, in una veste alquanto insolita quest'anno, postuma ai due appuntamenti annullati per il Covid negli scorsi mesi.

400 gli espositori, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella per dare inizio alla kermesse il 5 settembre

Saranno 400 gli espositori che presenteranno i loro prodotti al Supersalone, tra cui anche oltre centocinquanta brand creativi ed anche, novità assoluta, più di trenta maker. Nei cinque giorni di presentazioni, i progetti illustrati saranno 1.900. Le aspettative sono alte intorno al Supersalone, che da sempre rappresenta una data estremamente importante per il circuito internazionale del design ed, imprescindibilmente, per i suoi ricavi che irrobustiscono la nostra economia. Il flusso dei visitatori attesi è incoraggiante, secondo il numero dei biglietti acquistati ed ancora acquistabili online ad un prezzo rappresentativo.

Domenica 5 settembre, ad inaugurare la kermesse, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La novità di questa edizione rivoluzionata, sta nel fatto di poter acquistare quanto presentato dai marchi espositori, direttamente in rete, prenotando quanto visionato, attraverso un QR Code.

Per garantire la massima sicurezza di organizzatori, e visitatori, Maria Porro, presidente eletta da poco del Salone del Mobile, tiene a specificare che saranno adottate tutte le misure del caso.

A partire dall'esibizione del Green Pass, passando per la misurazione della temperatura corporea, allestendo stand appositi per permettere di sottoporsi a tampone rapido a pagamento, per chi non fosse munito di esito attestante la negatività dal virus, nelle precedenti 48 ore. Superfluo ricordare che l'accesso sarà consentito solo con l'uso di mascherina.

Attesi oltre agli eventi creativi in programma, anche quelli nella famigerata e ricercata location della Triennale, che espone mostre d'arte contemporanea ed eventi culturali tra i più importanti sul panorama internazionale. Oltre a moltissimi altri appuntamenti che una città cosmopolita, come Milano, capitale della moda e della cultura italiana, si appresta a vivere, concomitanti con il rientro dalle ferie, che produrranno un traffico importante di gente, compresi turisti, pronti a ripopolare non solo Milano, ma tutta Italia.