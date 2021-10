Benaco Energia è un'azienda che dal 2002 si occupa della vendita di forniture di luce e gas per privati e piccole/grandi imprese, prestando una particolare attenzione al suo territorio di appartenenza: quello del Lago di Garda e delle province di Brescia, Bergamo e Verona. L'azienda è anche attiva nel settore dell'efficientamento energetico e, per ricevere assistenza sui servizi dedicati e per conoscere in maniera approfondita le tariffe abbassa bollette proposte, mette a disposizione diversi canali di comunicazione raggiungibili telefonicamente o telematicamente.

Benaco Energia, come entrare in contatto con il servizio clienti

Benaco Energia offre alla sua clientela diversi canali di comunicazione per chiedere informazioni o chiarimenti. Il numero raggiungibile sia da rete fissa che da rete mobile è 0365.429.71 (il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario). Le comunicazioni possono essere inviate anche attraverso il numero di fax 0365.44.82.45 o tramite l'indirizzo email benaco@benacoenergia.it. Per qualsiasi informazione sono disponibili anche gli uffici in via Enrico Fermi a Salò (Brescia).

I reclami possono essere inviati, attraverso i contatti sopracitati, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito aziendale nella sezione "Informazioni e reclami".

Il reclamo può essere redatto anche senza il modulo specifico, ma nella comunicazione devono essere obbligatoriamente presenti:

nome e cognome;

indirizzo postale e/o email;

il servizio a cui si riferisce il reclamo;

il codice cliente;

l'indirizzo della fornitura;

il codice Pod o Pdr.

Come comunicare l'autolettura del contatore a Benaco Energia

Per ricevere fatture più vicine ai consumi effettivi, nel caso in cui la lettura del contatore non venisse rilevata automaticamente dal distributore di competenza, il cliente può inviare mensilmente l'autolettura attraverso l'area riservata dello sportello online di Benaco Energia presente sul sito ufficiale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'utente può accedere al portale facendo login con le proprie credenziali (tutto previa registrazione). Tra i servizi disponibili anche la possibilità di consultare l'archivio delle fatture emesse.

Benaco Energia offre forniture provenienti da fonti rinnovabili

Per le forniture di energia elettrica e gas Benaco Energia offre alla sua clientela energia 100% green certificata proveniente da fonti rinnovabili. Le offerte proposte del Mercato Libero possono essere:

a Placet fisso : con le condizioni equiparate di tutela stabilite da Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che fissa il prezzo della componente di energia elettrica;

: con le condizioni equiparate di tutela stabilite da (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che fissa il prezzo della componente di energia elettrica; a Placet variabile: con le condizioni equiparate di tutela stabilite da Arera e il prezzo che segue l'andamento del mercato.

L'impegno di Benaco Energia per l'efficientamento energetico

Benaco Energia offre un'assistenza completa in materia di efficientamento energetico, occupandosi della riqualificazione energetica degli immobili domestici e aziendali.

Tra gli interventi che possono essere attuati per la riqualificazione dell'immobile vi sono: