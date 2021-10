Con Energia è un'azienda attiva nel settore della vendita di gas ed energia elettrica con sede legale a Forlì. La società si propone alla sua clientela come un partner capace di dirigere i suoi frutti verso un consumo consapevole delle risorse energetiche, con lo scopo di consentire alle persone e alle imprese di sfruttare al meglio l'energia, per usarne meno. A tal proposito l'azienda propone numerose offerte riguardanti le bollette di luce e gas , inoltre dispone di alcuni recapiti per alloggiare il contatto con i suoi operatori.

Vieni a contattare gli operatori di Con Energia

Per contattare gli operatori e il servizio clienti della società che opera nel mercato libero è possibile chiamare i numeri 0543 803590 e 800 333 822 dal proprio dispositivo telefonico. Parlando con il contact center di Con Energia si potrà conoscere tutte le offerte proposte dall'azienda, chiedere informazioni di carattere generico, inoltrare reclami, segnalare un guasto o un malfunzionamento. Coloro che, invece, preferiscono restare in contatto con la società mediante il proprio indirizzo di posta elettronica personale possono scrivere all'indirizzo e-mail info@conenergia.net.

Inoltre sul sito ufficiale Con Energia, e in particolare nella sezione "Contatti", vi è un apposito modulo a disposizione degli utenti che intendono inviare un messaggio all'assistenza clienti.

Per compilarlo è necessario fornire i propri dati anagrafici, la e-mail, l'oggetto del messaggio e, infine, effettuare la propria richiesta o segnalazione.

I servizi online della società attiva nel settore di luce e gas

Con Energia mette a disposizione della clientela un'altra sezione del suo sito ufficiale. In particolare, cliccando su "Assistenza", gli utenti hanno la possibilità di utilizzare alcuni servizi e svolgere delle operazioni in modalità telematica.

Ad esempio possono passare a Con Energia allegando alla richiesta il documento d'identità, il codice fiscale, una bolletta relativa all'ultimo contratto di fornitura e il codice Iban se dichiarano l'addebito diretto delle bollette sul conto corrente.

Per richiedere un allacciamento, invece, bisogna compilare un modulo e inoltrarlo all'indirizzo e-mail info@conenergia.net oppure tramite posta a Con Energia spa, Via Luigi Galvani 17/B 47122, Forlì. Inoltre gli utenti hanno l'opportunità di effettuare online anche l’autolettura entrando nell'area riservata del sito ufficiale attraverso le proprie proprietà che si generano facendo l'iscrizione.

Con Energia: come richiedere una voltura e scaricare i messi a disposizione del cliente

Per richiedere o modificare l'intestazione del contratto, è necessario scaricare i moduli direttamente on-line e spedirli tramite raccomandata all'indirizzo sopracitato oppure chiamando il numero verde 800 333 822: gli operatori sono sempre a disposizione degli interlocutori per assisterli anche nella compilazione della documentazione. Se, invece, il contratto è cessato o il contatore è stato disattivato, bisogna fare domanda per un subentro, al fine di proseguire con l’attivazione di una nuova fornitura intestata al cliente.

Sempre nella sezione "Assistenza" si possono conoscere le informazioni per bollette e pagamenti, usufruire dell'assistenza tecnica e segnalare un guasto, scaricare moduli, documenti, visualizzare i contatti ei diritti del consumatore. Per conoscere le offerte e tutte le novità disponibili in campo energetico è possibile visitare il canale Abbassa bollette .