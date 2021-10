Dimegaseluce è una società che si occupa della vendita di forniture di luce, gas e GPL. Le offerte sono rivolte sia a privati che ad aziende e per andare incontro alle esigenze della clientela l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione, con cui si possono anche chiedere informazioni riguardanti le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Dimegaseluce

Dimegaseluce offre il suo servizio clienti attraverso i suoi tre Energy Point presenti a:

Pagani (Salerno) - sede principale : telefono 081.515.91.40 / 081.910.789 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30);

: telefono (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30); Cava de' Tirreni (Salerno) : telefono 089.462.015 (dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30);

: telefono (dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30); Cassino (Frosinone): telefono 0776.26.763 / 334.62.51.565.

L'assistenza risponde anche tramite: email all'indirizzo servizioclienti@dimegaseluce.it, la pagina Facebook "Dimegaseluce" (con un messaggio su Messenger) o su WhatApp al numero 334.632.99.31.

Il cliente può gestire la fornitura anche attraverso l'area clienti presente sul sito aziendale e l'app scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. In pochi semplici click si possono visualizzare e gestire i dati di contratto, comunicare la lettura, analizzare i consumi e visualizzare i dettagli delle fatture.

Il pronto intervento di Dimegaseluce

Dimegaseluce consiglia di contattare il numero di pronto intervento in caso di: dispersione di gas da rete di distribuzione, impianti di derivazione di utenza e gruppi di misura; interruzione e irregolarità della fornitura di gas; danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura in assenza di dispersioni; mancanza della corrente nel caso in cui l'interruttore del contatore elettrico non sia staccato.

Per l'energia elettrica il pronto intervento a disposizione è di E-Distribuzione, disponibile 24 ore su 24 al numero 803.500. Per quanto riguarda il gas bisogna fare riferimento al proprio distributore di appartenenza indicato sulla bolletta.

La storia di Dimegaseluce

Dimegaseluce è nata nel 1986 come Dimegas S.R.L. e dal 2010, grazie alla liberalizzazione del mercato energetico, ha intrapreso il suo percorso nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica.

Le sue offerte luce sono rivolte sia a privati, che ad aziende e possono essere a prezzo bloccato per 12 o 24 mesi e distinte per fascia monoraria o a tre fasce. Con l'aggiunta di una fornitura di gas si può ottenere uno sconto del 10% e in più si può scegliere "l'opzione green" per sostenere l'ambiente grazie all'energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

Per le offerte riguardanti le forniture di gas, sia per i privati che per i profili business, la tariffa è sempre aggiornata al prezzo minimo di mercato.

Se l'utente non usufruisce della rete di metano, Dimegaseluce offre anche una soluzione con il GPL. Sarà premura dell'azienda monitorare il livello del serbatoio per rifornirlo nel momento più opportuno. I consumi possono essere tenuti sotto controllo in tempo reale e le spese gestite grazie alle bollette inviate periodicamente.

Cosa fare per ottenere una consulenza personalizzata

Dimegaseluce offre una consulenza personalizzata per conoscere l'offerta di luce e gas più adatta alle proprie esigenze. Per ottenerla basta inviare, senza impegno, una bolletta della fornitura del gestore di appartenenza. In base ai consumi e alle spese un consulente saprà definire l'offerta più adatta alle esigenze del cliente. La bolletta può essere allegata sul sito internet dell'azienda nella sezione "Cambia servizio".